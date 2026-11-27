O donație nu se desființează automat dacă, după ce a primit bunul, beneficiarul săvârșește una dintre faptele pe care legea le consideră acte de ingratitudine.

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Donatorul poate cere revocarea în instanță, iar termenul este de un an din ziua în care a aflat despre faptă. O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, semnalată pe JURIDICE.ro de Alina Matei, clarifică natura acestei cereri.

Ce înseamnă că acțiunea este „personală”

Potrivit JURIDICE.ro, Secția I civilă a Înaltei Curți a arătat, în Decizia nr. 1098 din 9 iunie 2026, că acțiunea în revocarea donației pentru ingratitudine este una „personală”, nu „reală”. Diferența ține de ceea ce invocă donatorul în instanță: el nu susține că este încă proprietarul bunului, ci cere revocarea donației pentru unul dintre motivele prevăzute de lege. Faptul că, dacă cererea este admisă, bunul poate reveni în patrimoniul său nu schimbă natura acțiunii.

Distincția poate conta și pentru alegerea instanței. Dacă bunul donat este o locuință, de exemplu, simplul fapt că litigiul privește acea locuință nu înseamnă că cererea trebuie depusă la instanța în a cărei circumscripție se află imobilul. Acea regulă se aplică cererilor privitoare la drepturi reale imobiliare.

Ce fapte pot justifica revocarea donației

O ceartă sau deteriorarea relațiilor dintre părți nu este, în sine, un motiv de revocare. Codul civil prevede trei situații: atentatul la viața donatorului ori a unei persoane apropiate lui sau neavertizarea donatorului despre o asemenea intenție cunoscută; faptele penale, cruzimile ori insultele grave îndreptate împotriva donatorului; și refuzul nejustificat de a-i asigura cele necesare traiului atunci când a ajuns în nevoie. În acest ultim caz, obligația este limitată la valoarea actuală a bunului donat, ținând seama de starea lui la data donației.

Dacă instanța admite cererea de revocare, regula este restituirea bunului. Dacă bunul nu mai poate fi restituit în natură, beneficiarul donației trebuie să plătească echivalentul lui, calculat la data soluționării cauzei.