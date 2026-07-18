Canicula afectează copiii mai mult decât credem. Ce se întâmplă în organismul lor și ce greșeli fac părinții fără să-și dea seama

Temperaturile extreme nu înseamnă doar disconfort. Specialiștii avertizează că pot influența dezvoltarea copiilor, somnul, capacitatea de învățare și chiar sănătatea mintală. În plus, organismul celor mici reacționează diferit față de cel al adulților, ceea ce îi face mai vulnerabili la insolație și epuizare termică. Cum îi protejăm pe cei mici?

Canicula este una dintre cele mai periculoase și, în același timp, una dintre cele mai puțin conștientizate amenințări la adresa dezvoltării sănătoase a copiilor, avertizează specialiștii.

„Aceste efecte sunt foarte importante de înțeles, deoarece au consecințe imediate în copilărie, dar pot influența sănătatea și dezvoltarea copiilor de-a lungul întregii vieți. Tocmai de aceea intervenția este atât de importantă”, a explicat Lindsey Burghardt, director științific al Harvard Center on the Developing Child.

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), zilele cu temperaturi extreme sunt cele în care valorile depășesc 35°C, dar și perioadele în care temperaturile rămân foarte ridicate inclusiv pe timpul nopții. Astfel de episoade devin tot mai frecvente și mai intense.

Creierul copilului consumă resurse pentru a face față căldurii

„Atunci când vorbim despre caniculă, ne gândim în primul rând la riscurile fizice. Mai puțin vizibile sunt însă efectele pe care temperaturile extreme le au asupra funcționării psihologice a copiilor. Creierul este extrem de sensibil la modificările produse de căldură, iar atunci când organismul depune un efort constant pentru a se adapta temperaturilor ridicate, resursele necesare atenției, autocontrolului și reglării emoționale scad”, explică pentru „Adevărul” Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental.

Ea spune că schimbările de comportament observate în aceste perioade au adesea o explicație biologică: „Din acest motiv, în perioadele caniculare este normal ca un copil să fie mai iritabil, să plângă mai ușor, să se enerveze rapid sau să pară mai puțin cooperant decât în mod obișnuit. Mulți părinți interpretează aceste reacții ca lipsă de disciplină sau încăpățânare și răspund prin critici sau pedepse. În realitate, comportamentul este adesea expresia unui organism și a unui creier aflate deja sub stres.”

Specialista recomandă ca, înainte de a corecta un comportament dificil, părinții să verifice dacă nu cumva copilul are o nevoie fizică neacoperită.

„Comportamentul unui copil este influențat de starea lui fizică. Atunci când este obosit, îi este cald sau este deshidratat, capacitatea de a-și controla impulsurile și emoțiile scade. De aceea, înainte de a corecta un comportament dificil, este util ca părintele să își pună câteva întrebări simple: A dormit suficient? A băut apă? A stat prea mult în căldură? Este suprastimulat? De multe ori, răspunsul la aceste nevoi reduce comportamentele problematice fără a fi nevoie de conflicte”, spune ea.

De ce le este mai greu copiilor să facă față căldurii

Pe lângă efectele asupra creierului, temperaturile extreme pun presiune și asupra organismului. Jennifer Vanos, profesor asociat la Arizona State University, atrage atenția că cei mici se supraîncălzesc mai ușor decât adulții: „Copiii vor să continue să se joace. Dacă nu îi oprim la timp, ritmul cardiac începe să crească, deoarece organismul încearcă să trimită mai mult sânge către piele pentru a elimina căldura, iar transpirația se intensifică”.

Spre deosebire de adulți, copiii au mai puține glande sudoripare, ceea ce înseamnă că elimină căldura mai greu.

„În momentul în care încep să transpire, temperatura lor internă poate crește deja periculos. Dacă depășește aproximativ 40°C, riscul de insolație sau de epuizare termică devine foarte mare”, arată sursa citată.

În cazurile severe, expunerea prelungită la temperaturi extreme poate afecta funcționarea mai multor organe și poate necesita spitalizare.

Atenția și răbdarea scad în zilele foarte călduroase

Canicula influențează și capacitatea copiilor de a se concentra.

„Canicula afectează și atenția. Mulți copii devin mai distrași, uită mai ușor instrucțiunile și își pierd răbdarea în activitățile care necesită concentrare. Acest lucru este important mai ales în cazul copiilor care participă la activități educative pe timpul verii sau care au deja dificultăți de atenție. Performanța lor poate scădea temporar, fără ca acest lucru să indice o problemă de dezvoltare”, susține Laura Găvan.

În opinia sa, nici reglarea emoțională nu mai funcționează la fel în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

„Un alt aspect important este reglarea emoțională. Emoțiile intense apar mai ușor atunci când organismul este suprasolicitat. Un conflict între frați, o regulă impusă de părinte sau o mică frustrare pot declanșa reacții disproporționate. Nu pentru că cel mic este mai răsfățat, ci pentru că toleranța la frustrare este redusă în condiții de stres fiziologic”, explică specialista.

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Ea atrage atenția că, în zilele caniculare, programul copiilor ar trebui adaptat: „Părinții fac uneori greșeala de a menține același ritm al activităților ca în zilele obișnuite. Excursii lungi, locuri aglomerate, multe stimulări și un program încărcat pot deveni copleșitoare în perioadele foarte călduroase. Copiii au nevoie de mai multe pauze, de un ritm mai lent și de momente în care sistemul lor nervos să se poată relaxa.”

La aceasta se adaugă și problemele de somn.

„Somnul este un alt factor esențial. Temperaturile ridicate pot afecta adormirea și calitatea odihnei, iar lipsa somnului amplifică iritabilitatea, impulsivitatea și dificultățile de concentrare din ziua următoare. Mulți părinți observă doar comportamentul dificil, fără să facă legătura cu odihna insuficientă”, mai spune psihoterapeutul.

Copiii învață și din felul în care adulții suportă căldura

Laura Găvan spune că reacția părinților influențează direct modul în care copiii gestionează disconfortul.

„Copiii învață prin observare. Dacă părintele devine foarte iritat, ridică tonul sau transmite permanent că situația este insuportabilă, copilul va prelua aceeași stare emoțională. În schimb, un adult calm, care validează disconfortul și găsește soluții fără dramatizare, îi oferă copilului un model sănătos de gestionare a stresului”, susține aceasta.

Ea consideră că, în această perioadă, flexibilitatea este mai importantă decât respectarea strictă a programului.

„În zilele caniculare este util ca așteptările părinților să fie adaptate contextului. Nu este perioada potrivită pentru a cere performanțe ridicate, răbdare nelimitată sau un program foarte încărcat. Flexibilitatea, rutina predictibilă și momentele de conectare emoțională sunt mai valoroase decât insistența asupra respectării perfecte a regulilor”, crede specialista.

De altfel, psihoterapeutul subliniază că un comportament dificil poate ascunde, de fapt, un copil aflat în dificultate.

„Canicula ne amintește că emoțiile și comportamentele copiilor sunt influențate de context. Atunci când privim dincolo de reacția de moment și încercăm să înțelegem ce transmite comportamentul copilului, intervențiile devin mai eficiente și relația părinte–copil rămâne una bazată pe siguranță și încredere. Uneori, cel mai bun răspuns la un copil irascibil nu este o pedeapsă, ci un pahar cu apă, o pauză la răcoare și un adult care înțelege că, înainte de orice, comportamentul este influențat de starea în care se află copilul”, consideră Laura Găvan.

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Și locul de joacă poate deveni periculos în zilele caniculare

Specialiștii de la Harvard atrag atenția că, în timpul valurilor de căldură, inclusiv locurile de joacă pot deveni adevărate „insule de căldură”, unde temperatura resimțită este semnificativ mai mare decât cea indicată de termometru.

Jennifer Vanos explică faptul că posibilitatea copiilor de a ieși afară depinde foarte mult de condițiile din fiecare școală sau grădiniță: „Totul depinde de fiecare școală și de mediul în care se află. Cum sunt spațiile interioare? Cum sunt cele exterioare? Unele școli au zone foarte bine umbrite, unde copiii se pot juca în siguranță chiar și atunci când temperaturile sunt mai ridicate. Altele fac față mult mai greu.”

Michelle Kang, director executiv al National Association for the Education of Young Children, spune că temperaturile ridicate schimbă inclusiv modul în care se desfășoară activitățile educative: „În mod ideal, copiii ies afară pentru a alerga și a face mișcare. Dar dacă nu există suficientă umbră și temperaturile continuă să crească, acest lucru nu mai este posibil. Se schimbă întreaga experiență de învățare și apare un stres suplimentar pentru educatori, care trebuie să găsească soluții pentru a-i menține în siguranță”.