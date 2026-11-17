Un profesor a atras atenția asupra presiunii tot mai mari pe care unii părinți o exercită asupra copiilor în legătură cu rezultatele școlare. Cadrul didactic povestește că a întâlnit elevi care au plâns și l-au implorat să nu le treacă nota 7, de teamă că vor fi pedepsiți sau chiar bătuți când ajung acasă.

Elevi școală Foto: Shuterstock

Mesajul său, publicat pe site-ul educațional La Tablă, a stârnit numeroase reacții în mediul online. Profesorul spune că s-a săturat să vadă copii disperați din cauza așteptărilor părinților, care ajung să transforme notele într-o sursă de teamă și suferință.

„O să fiu cât se poate de scurt! M-am săturat să văd copii disperați/ traumatizați de faptul că părinții lor pun presiune pe note”, și-a început acesta mesajul.

Cadrul didactic a relatat că unii elevi ajung să se teamă chiar și de o notă de 7, pe care o consideră insuficientă în raport cu așteptările familiei.

„Am ajuns să văd copii care au plâns și mă implorau să nu le trec nota 7. NOTA 7!!! Copii care spun că părinții lor îi bat dacă iau nu știu ce notă, că îi pedepsesc grav”, a povestit profesorul.

Acesta susține că presiunea pentru rezultate școlare bune poate avea efecte și asupra comportamentului copiilor, unii ajungând să își privească colegii drept rivali în competiția pentru note și premii.

„Copii care fac bullying, devin răi și țin totul pentru ei, ca să nu ia nu știu cine notă mai mare și, eventual, premiu în locul lor. Oameni buni, vorbim de copii de gimnaziu / liceu și sunt 100% convins că poveștile lor nu sunt invenții”, a mai scris cadrul didactic.

Profesorul spune că reacțiile elevilor nu pot fi tratate cu indiferență și că teama de a ajunge acasă cu o notă considerată nesatisfăcătoare poate ascunde situații grave.

„Un copil nu plânge din senin că nu are ce face, în genunchi, spunând că îl bate mama acasă. Mi se rupe inima de ei și mă întreb unde este limita voastră!”, a transmis acesta.

De ce nu mai învață copiii de plăcere. Cum poate fi schimbată motivația elevilor cu bani puțini

„Nu toți părinții fac asta! Nu accept scuze pe motivul: «tu ești de vină că dai note de genul acesta și traumatizezi copiii», «profesorii dau note mici degeaba», «profesorii traumatizează elevii» etc.”, a adăugat cadrul didactic.

Reacții împărțite în mediul online: „Un copil este un om. Un om mic, cu drepturi și demnitate”

Mesajul profesorului a stârnit numeroase reacții în mediul online. Unii internauți au condamnat ferm comportamentul părinților care își amenință sau își pedepsesc copiii pentru rezultatele școlare, în timp ce alții au susținut că notele nu reprezintă scopul în sine, ci un indicator al dificultăților de învățare.

„Și acești părinți vor plânge și se vor milogi mai târziu că nu au avut noroc în viață și că de ce au fost abandonați în «azilele groazei», nu-i așa??? CINE SEAMĂNĂ VÂNT CULEGE FURTUNĂ!”, a comentat aceasta.

Un alt comentariu a pus accentul pe importanța comunicării dintre părinți și copii și pe necesitatea ca adulții să accepte că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare.

„Refuz să cred că mai există părinți care fac așa ceva. Sau, poate, îmi place mie să trăiesc în lumea mea «delulu», în care părinții au evoluat odată cu vremurile, la fel ca și profesorii. O lume în care adulții comunică cu copiii, îi ascultă, le înțeleg nevoile, limitele și capacitățile. În care acceptăm că fiecare copil este diferit, că unii pot mai mult, alții mai puțin, că fiecare are propriul ritm și că valoarea unui om nu este măsurabilă”, a scris o internaută.

Aceasta a atras atenția și asupra copiilor care sunt umiliți, amenințați sau agresați chiar de persoanele care ar trebui să le ofere protecție.

„Dar, din păcate, nu trăim cu toții în aceeași lume. Există încă prea mulți copii stigmatizați, umiliți, amenințați și chiar bătuți de cei care ar trebui să le ofere siguranță, iubire și protecție. Copii care cresc cu frica de a greși, în loc să crească având curajul de a încerca”, a continuat aceasta.

În opinia sa, respectarea drepturilor copiilor și a demnității acestora nu ar trebui să fie considerată o dovadă de modernitate, ci o obligație elementară.

„Tocmai de aceea, drepturile copilului sunt atât de importante și, din păcate, încă prea puțin înțelese și respectate în România. Un copil este un om. Un om mic, cu drepturi, cu demnitate, cu emoții și cu o VOCE care merită ascultată de ambele părți. Iar respectul pentru copil nu ar trebui să fie o dovadă de modernitate, ci una elementară de umanitate”, a conchis aceasta.

O altă internaută a considerat că notele nu ar trebui confundate cu valoarea sau potențialul unui copil.

„Nu vă mai exagerați că nu are sens. Suntem în secolul în care chiar nu ne mai interesează notele, unii din ei vor burse de merit și de aia se supără când primesc note mici. Noi, părinții, știm bine care este valoarea copilului și nu stă în notele de la școală potențialul lui!”, a scris aceasta.

„Mai există specimenele astea de părinți?”, întreabă altă persoană.