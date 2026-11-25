Soția liderului AUR a lăudat echipa medicală și condițiile de la Maternitatea Polizu. Mesajul a fost publicat înaintea dezbaterii moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Familia Simion, la maternitatea unde Ilinca a născut al doilea copil Foto: Facebook/Ilinca Simion

Ilinca Simion, soția președintelui AUR, George Simion, a publicat marți, 24 noiembrie, un mesaj pe Facebook despre experiența sa la Maternitatea Polizu din București, unde i-a născut pe cei doi copii. Ea le-a mulțumit medicilor și a apreciat dotările și îngrijirea oferită pacientelor și nou-născuților.

Şi în România se poate! Nu puteam alege un loc mai bun decât Maternitatea Polizu pentru a-i aduce pe lume pe cei doi copii ai mei şi vă spun şi de ce, a scris Ilinca Simion pe Facebook.

Soția liderului AUR a precizat că fiul său, Radu, s-a născut la 37 de săptămâni, iar fiica sa, Maria, la 36 de săptămâni și cinci zile. Ea a subliniat importanța aparaturii și a resurselor disponibile pentru îngrijirea nou-născuților: „Pentru o mamă, să ştie că micuţii ei sunt pe mâini bune şi că există toate resursele necesare înseamnă enorm!”.

Ilinca Simion a vorbit și despre secția de terapie intensivă, despre care a spus că „beneficiază de aparatură performantă”. Siguranța unei intervenții chirurgicale și îngrijirea din perioada recuperării au cântărit în alegerea maternității, a explicat aceasta, adăugând că, pentru ea, „Polizu a însemnat tocmai această linişte”.

În încheierea postării, ea a apreciat și mâncarea oferită în spital: „Au şi bucătărie proprie! Nu cred că am mai mâncat mâncare atât de bună de foarte mult timp”.

George Simion și soția sa, Ilinca, au devenit părinți pentru a doua oară. Fetița, Maria, s-a născut pe 16 noiembrie. Cei doi mai au împreună un băiețel, Radu, venit pe lume în aprilie 2024.

Mesajul, înaintea moțiunii împotriva ministrului Sănătății

Mesajul a fost publicat cu o zi înaintea dezbaterii și votului din Camera Deputaților asupra moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Maternitatea Polizu face parte din Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, aflat în subordinea Ministerului Sănătății.

Moțiunea a fost depusă pe 18 noiembrie de deputați USR și PNL. Semnatarii îi reproșează ministrului gestionarea crizei medicamentelor esențiale, construirea bugetului Sănătății pentru 2026 și pierderea unor fonduri din PNRR destinate spitalelor.