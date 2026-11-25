Maternitatea din Arad a rămas fără căldură marți, în urma unor lucrări la rețeaua de termoficare a orașului, fără ca reprezentanții spitalului să fie anunțați în prealabil. Mamele au fost mutate în saloane cu climatizare, unde s-au asigurat 20-21 de grade, în timp ce bebelușii nu au fost afectați, fiind într-o aripă cu centrală proprie.

Oprirea căldurii a lăsat o maternitate din Arad în frig Foto: Shuttersock

Prefectul județului Arad, Marius Sulincean, a atras atenția asupra situației, care a afectat maternitatea pe parcursul întregii zile de marți și urma să continue și miercuri, în urma lucrărilor de modernizare a conductelor termice din oraș.

„Este inadmisibil ca, la sfârşitul lunii noiembrie, Maternitatea din Arad să rămână ore întregi fără căldură, ca urmare a unor lucrări la reţeaua de termoficare”, a scris prefectul pe contul său de Facebook și pe pagina instituției.

Acesta a precizat că a discutat cu directorul centralei de termoficare a orașului, căruia i-a solicitat „remedierea de urgenţă a acestei situaţii”.

„Voi solicita explicaţii cu privire la modul în care au fost organizate aceste lucrări şi la măsurile luate pentru a asigura continuitatea serviciului într-o unitate medicală. Nici eu, nici arădenii nu aşteptăm scuze şi justificări, ci responsabilitate, profesionalism şi servicii publice care să funcţioneze. Într-o maternitate sunt mame şi copii veniţi pe lume de câteva ore. Siguranţa lor este mai presus de orice dificultate tehnică sau administrativă. Există o linie roşie peste care nu putem trece. Iar protejarea celor mai vulnerabili dintre noi este o obligaţie, nu o opţiune”, a mai transmis prefectul.

Mamele au fost mutate în saloane cu climatizare

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad au declarat miercuri, pentru AGERPRES, că nou-născuții nu au fost afectați de întreruperea furnizării agentului termic, întrucât se află într-o aripă a maternității care beneficiază de centrală termică proprie, pe gaz.

În schimb, mamele au fost mutate marți în saloane dotate cu aparate de climatizare, unde personalul a reușit să mențină o temperatură de 20-21 de grade Celsius.

Reprezentanții spitalului au precizat că unitatea medicală nu a fost informată în prealabil despre lucrări, astfel încât să poată lua măsuri pentru protejarea pacientelor. Pe parcursul zilei de marți, atât pacienții, cât și personalul au constatat că toate caloriferele erau reci.

Miercuri dimineață, după reacția prefectului, centrala de termoficare a orașului, aflată în subordinea municipalității, a informat telefonic maternitatea că lucrările vor continua până în jurul orei 13:00, perioadă în care nu va fi furnizat agent termic.

Gradul de ocupare a paturilor din maternitate este în prezent de aproximativ 80%, iar încălzirea va fi asigurată în continuare cu ajutorul aparatelor de climatizare, au mai precizat reprezentanții spitalului.

Primăria susține că lucrările au fost anunțate pe Facebook

În urma solicitării AGERPRES, Biroul de presă al Primăriei Arad a transmis că un anunț privind lucrările a fost publicat în 23 noiembrie pe pagina de Facebook a companiei de termoficare Arad Energy.

Pagina aparține unei companii înființate recent de municipalitate, după modernizarea CET Hidrocarburi.

Potrivit anunțului publicat cu o zi înainte de întreruperea furnizării căldurii, lucrările vizau cuplarea provizorie pe magistrala de termoficare M2, de pe strada Horia.

„Din cauza lucrărilor de cuplare provizorie pe magistrala de termoficare M2 (str. Horia), furnizarea energiei termice va fi întreruptă marţi, 24.11.2026, de la ora 08:00”, se arăta în informare.

Întreruperea a vizat 12 străzi din zona centrală a municipiului Arad.