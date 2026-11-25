Andrei Daniel Lacanu, originar din Galați și crescut în Italia, candidează la Primăria Abbiategrasso, un oraș cu peste 30.000 de locuitori. Consilier local din partea Partidului Democrat, el spune că vrea să le ofere tinerilor motive să rămână în comunitate.

Andrei Daniel Lacanu candidează la alegrile locale din Italia Foto: Facebook/Ambasada României în Italia

Andrei Daniel Lacanu, un român în vârstă de 26 de ani, a fost nominalizat de coaliția de centru-stânga pentru a candida la Primăria Abbiategrasso, oraș cu peste 30.000 de locuitori din apropiere de Milano, potrivit Curierul Italiei.

Tânărul și-a anunțat candidatura în Piața Marconi, din centrul orașului. Alegerile locale sunt programate în primăvara anului 2027. Lacanu este consilier local din partea Partidului Democrat (PD) și secretar adjunct al organizației locale a formațiunii.

„Abbiategrasso este orașul în care am crescut și unde mi-am pus rădăcinile, și unde acum am decis să mă implic. Aceasta este și casa mea”, a declarat Andrei Lacanu.

Născut în anul 2000, la Galați, Lacanu a ajuns în Italia la vârsta de doi ani, împreună cu familia, conform prezentării sale biografice reproduse de publicație. A crescut la Abbiategrasso și a urmat Liceul Clasic European ESABAC din Milano.

În discursul de lansare, candidatul a vorbit despre părinții săi, plecați din România pentru a le oferi copiilor un viitor, și despre dificultățile tinerilor care vor să își construiască o viață în oraș.

„Ei au avut curajul să plece, eu vreau să am curajul să rămân. Nu pot accepta ca atâția băieți și fete să nu reușească să-și găsească un viitor aici, la Abbiategrasso, unde eu, dimpotrivă, mi-am găsit un viitor”, a spus el, conform sursei citate.

Lacanu s-a înscris în Partidul Democrat și în organizația Tinerii Democrați în 2019. În prezentarea sa, el precizează că a fost ales consilier local de opoziție în 2022, cu 161 de voturi, fiind cel mai votat candidat al PD.

Candidatura sa este susținută și de lista „Bià come la vuoi tu”. La lansare, a fost făcut un apel către forțele de centru-stânga pentru formarea unei alianțe mai largi, care să încerce să învingă centrul-dreapta, aflat de zece ani la conducerea orașului.