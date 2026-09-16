Statele Unite au pus sub acuzare cinci persoane pentru comploturi teroriste și tentative de asasinat coordonate de o rețea asociată serviciilor ruse

Departamentul Justiției al SUA a anunțat inculparea a cinci persoane, cetățeni ruși și colaboratori ai acestora, acuzate că au finanțat activități teroriste și au participat la comploturi de asasinat la nivel internațional, inclusiv pe teritoriul Statelor Unite.

Todd Blanche și Donald Trump Foto: X / The White House @WhiteHouse

Anunțul a fost făcut de procurorul general al SUA, Todd Blanche, care a precizat că rechizitoriul, desecretizat în districtul sudic al statului New York, vizează persoane despre care autoritățile americane susțin că au acționat în beneficiul serviciilor de informații ale Federației Ruse, potrivit ABC News.

Rețeaua, denumită în documentele anchetei „RIS Network”, ar fi desfășurat din 2024 operațiuni de monitorizare și supraveghere a disidenților ruși stabiliți în Statele Unite și Europa, coordonând totodată atacuri împotriva unor infrastructuri militare și civile din state europene aliate Ucrainei.

Rechizitoriul îi nominalizează pe Yuri Khrameev, prezentat ca fost colonel al serviciilor de informații ruse, pe fiul acestuia, Kirill Khrameev, ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, precum și pe Oemis Romagoza Durruthy, cetățean cubanez rezident în Rusia, despre care procurorii susțin că ar fi coordonat atacuri în numele grupării.

De asemenea, sunt inculpați Yaidel Delgado Suarez, cunoscut sub pseudonimul „Viking”, și Angel Eduardo Castro, acuzați că au recrutat persoane pentru operațiunile rețelei.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi încercat să recruteze inclusiv persoane aflate pe teritoriul Statelor Unite pentru a participa la atacuri în Europa. Potrivit actului de acuzare, în vara anului 2026, rețeaua ar fi recrutat un cetățean venezuelean din SUA pentru a supraveghea și ucide un disident rus despre care se credea că se află în zona Washington D.C.

Procurorii afirmă că dețin conversații purtate pe aplicații criptate de mesagerie, în care membrii grupării discutau detalii ale presupusului complot de asasinat, inclusiv instrucțiuni de filaj și modalități de plată pentru executarea misiunii.