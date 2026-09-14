Nunta fiului lui Trump ar fi fost plătită în secret de un oligarh apropiat de Putin. A achitat și închirierea unei insule private, potrivit unei anchete

Nunta lui Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, din Bahamas ar fi beneficiat de o finanțare de sute de mii de dolari din partea lui Umar Kremlev, un om de afaceri rus considerat apropiat de Vladimir Putin, potrivit unei anchete publicate de ProPublica. Kremlev ar fi plătit inclusiv închirierea uneia dintre insulele private unde au fost găzduiți invitații, dar și focurile de artificii.

Donald Trump Jr și președintele Donald Trump Foto: Profimedia

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, în luna mai, în Bahamas. Potrivit ProPublica, au fost închiriate două insule private, iar costurile pentru una dintre ele au fost suportate de Kremlev.

Ancheta publicației americane se bazează pe documente și interviuri cu persoane familiarizate cu organizarea evenimentului. Banii ar fi fost transferați printr-o entitate cu sediul în Dubai, afiliată Asociației Internaționale de Box (IBA), organizație condusă de Kremlev.

Umar Kremlev și Vladimir Putin Foto: Profimedia

Sute de mii de dolari pentru petrecerea din Bahamas

Potrivit ProPublica, una dintre insulele private a fost folosită pentru cazarea invitaților și pentru recepție. Costul unei astfel de proprietăți poate ajunge la aproximativ 100.000 de dolari pe noapte.

Kremlev ar fi suportat și costurile unui spectacol de artificii lansat de pe o barcă. ProPublica relatează că serviciul respectiv ar fi costat aproximativ 70.000 de dolari.

Nunta propriu-zisă a fost una restrânsă, cu aproximativ 18 invitați. Ulterior, petrecerea organizată pe parcursul celor trei zile a reunit în jur de 50 de persoane.

Donald Trump Jr. a descris evenimentul drept o reuniune restrânsă, la care au participat „prieteni foarte apropiați”.

„Umar este un prieten personal al lui Don”

Un purtător de cuvânt al lui Donald Trump Jr. a declarat pentru ProPublica că Kremlev este „un prieten personal al lui Don”.

Reprezentanții lui Kremlev au susținut că cei doi sunt prieteni și că s-ar fi cunoscut în urmă cu câțiva ani. Potrivit acestora, Kremlev nu ar fi discutat niciodată chestiuni politice cu Trump Jr. sau cu alți apropiați americani.

Nunta fiului lui Donald Trump Foto: foto: captură ProPublica

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Relația dintre cei doi pare însă să fie relativ recentă, potrivit anchetei ProPublica.

În același timp, un purtător de cuvânt al lui Eric Trump, fratele lui Donald Trump Jr., a declarat că acesta „nu are absolut nicio idee cine este această persoană” și că nu a auzit niciodată de Umar Kremlev.

Kremlev, apropiat de Vladimir Putin

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box și este considerat un apropiat al Kremlinului. IBA a fost finanțată în trecut de Gazprom, gigantul energetic rus controlat de stat. Cu aproximativ o lună înainte de nunta lui Donald Trump Jr., Vladimir Putin i-a acordat lui Kremlev Ordinul Prieteniei.

De asemenea, cu puțin timp înainte de evenimentul din Bahamas, Kremlev s-a aflat în China, în aceeași perioadă în care Vladimir Putin efectua o vizită acolo.

Potrivit ProPublica, Kremlev a călătorit în China în apropierea deplasării președintelui rus.

Apropierea sa de Kremlin a atras atenția și în afara Rusiei. Kremlev a fost inclus pe lista persoanelor sancționate de Ucraina.

Mai mulți ruși, invitați la petrecere

Prezența lui Kremlev nu a fost singurul element care a atras atenția la petrecerea din Bahamas. Potrivit publicației citate, la eveniment au participat mai mulți cetățeni ruși, fapt care i-ar fi surprins pe unii dintre invitați. Printre aceștia s-a aflat Alexander Lagutin, un om de afaceri care a ocupat funcții de conducere în cadrul unor companii ruse din domeniul apărării și energiei. La petrecere a fost prezentă și Elena Sobol, o apropiată a lui Kremlev.

De ce a plătit Kremlev nunta?

Întrebarea centrală a anchetei este motivul pentru care un om de afaceri rus apropiat de Vladimir Putin a ales să cheltuiască sute de mii de dolari pentru nunta fiului președintelui american mai ales că Donald Trump Jr. nu ar fi avut nevoie de sprijin financiar pentru organizarea unei astfel de petreceri. Forbes i-a estimat averea la aproximativ 300 de milioane de dolari.

Frank Montoya Jr., fost oficial FBI specializat în contrainformații, a avertizat că plata unor cheltuieli personale de către o persoană interesată să obțină acces la familia unui președinte poate crea o relație de dependență. „Dacă plătesc pentru nunta ta, la un moment dat îmi vei datora ceva”, a explicat fostul oficial FBI, citat de ProPublica.

Totodată, un alt fost oficial american din domeniul contrainformațiilor, Holden Triplett, a subliniat că serviciile ruse încearcă în mod tradițional să construiască relații cu oficiali americani și cu membrii familiilor acestora, iar avantajele financiare pot reprezenta una dintre metodele prin care se creează astfel de legături.

Dezvăluirea este cu atât mai sensibilă cu cât Donald Trump Jr. nu este doar fiul președintelui america ci și o figură influentă în cercul politic al lui Donald Trump.

Donald Trump Jr. a avut un rol important în evaluarea unor persoane pentru funcții în administrația tatălui său și a devenit un interlocutor important pentru numeroși politicieni republicani.