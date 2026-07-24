Avertisment al SUA: Hackeri ruși au spionat cercetători din domeniul nuclear și contractori din Apărare. Atacurile au fost testate mai întâi în Ucraina

Un grup de hackeri ruși a vizat, timp de un an, oameni de știință americani din domeniul nuclear, contractori din industria de apărare și angajați ai Guvernului SUA, într-o amplă campanie de spionaj cibernetic. Potrivit autorităților americane și aliaților lor, tehnicile folosite au fost testate inițial asupra unor ținte din Ucraina, înainte de a fi extinse către statele NATO.

Experții în securitate cibernetică spun că alegerea țintelor indică un interes al Moscovei pentru tehnologia fuziunii nucleare și pentru obținerea de informații care ar putea sprijini efortul de război al Rusiei în Ucraina, relatează CNN.

Compania americană Proofpoint, care a investigat o parte dintre atacuri, a precizat că hackerii au vizat serverele de e-mail folosite de instalații nucleare și companii din baza industrială de apărare a SUA.

„Vizau entități și utilizatori interesați de fuziunea nucleară”, a declarat Greg Lesnewich, expert al Proofpoint. Potrivit acestuia, scopul atacatorilor era, cel mai probabil, să afle ce progrese au realizat cercetătorii occidentali în acest domeniu.

Potrivit avertismentului federal, atacatorii au exploatat o vulnerabilitate software rară, care permite compromiterea unui cont de e-mail fără ca victima să acceseze vreun link malițios. Era suficient ca utilizatorul să deschidă un mesaj într-un sistem vulnerabil.

Prin această metodă, hackerii puteau fura până la trei luni de corespondență electronică și întregul director de contacte al organizației vizate.

Printre instituțiile și domeniile afectate se numără guverne federale și locale, agenții de aplicare a legii, dar și sectoarele apărării, energiei și educației.

„Autorul atacului spera, probabil, să obțină informații strategice privind informațiile militare occidentale, logistica și deciziile politice”, a declarat Sherrod DeGrippo, vicepreședinte al diviziei Unit 42 din cadrul Palo Alto Networks.

Autoritățile americane și aliații lor susțin că gruparea și-a testat metodele de atac asupra unor ținte din Ucraina înainte de a le utiliza împotriva organizațiilor din statele NATO.

„Există o tendință crescândă în rândul grupurilor rusești de a viza mai întâi utilizatorii ucraineni, atât ca țintă prioritară, cât și ca banc de testare pentru tehnici cibernetice malițioase înainte de o desfășurare globală mai amplă”, se arată în avertisment.

Ministrul britanic al Securității, Dan Jarvis, a calificat această strategie drept „deosebit de îngrijorătoare”, subliniind că atacatorii și-au perfecționat metodele pe victime din Ucraina înainte de a viza state membre NATO.

În paralel cu investigațiile cibernetice, autoritățile au reușit să identifice unul dintre presupușii membri ai grupării. Un cetățean rus, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat în Thailanda în noiembrie și extrădat în Statele Unite, unde a comparut luna trecută în fața unei instanțe federale din Boston.

Brett Leatherman, director adjunct al diviziei cibernetice din cadrul FBI, a declarat că, după o perioadă de relativă acalmie de la începutul invaziei ruse în Ucraina din 2022, atacurile cibernetice atribuite Rusiei împotriva Statelor Unite s-au intensificat în ultimul an.