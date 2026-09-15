Congresul american cere explicații privind implicarea unui oligarh rus într-un eveniment legat de nunta lui Donald Trump Jr

Cel mai important democrat din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților investighează informațiile potrivit cărora un oligarh rus ar fi finanțat cu sute de mii de dolari un eveniment organizat în legătură cu nunta lui Donald Trump Jr., relatează Axios.

Donald Trump Jr. și soția sa Bettina Anderson/FOTO:X@fcnhjyfdn2117 Foto: X@fcnhjyfdn2117

Demersul este condus de democratul Robert Garcia, membru de rang înalt al Comisiei pentru Supraveghere. Garcia ar putea deveni principalul investigator al Congresului în cazul în care democrații vor recâștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților.

Investigația oferă, de asemenea, indicii despre direcția pe care ar putea-o urma Garcia în cazul în care democrații vor prelua conducerea comisiei.

„Democrații din Comisia pentru Supraveghere investighează numeroasele modalități prin care familia Trump a încercat să se îmbogățească datorită apropierii de președintele Donald Trump”, a scris Garcia într-o scrisoare adresată șefei de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Într-o scrisoare separată adresată lui Donald Trump Jr., Garcia a afirmat că informațiile publicate de ProPublica despre rolul oligarhului rus Umar Kremlev în finanțarea evenimentului „ar putea fi cea mai gravă acuzație” formulată până acum la adresa fiului președintelui.

Sute de mii de dolari pentru un eveniment în Bahamas

Potrivit unei investigații ProPublica, Kremlev, președintele Asociației Internaționale de Box, ar fi suportat cheltuieli în valoare de sute de mii de dolari pentru petrecerea organizată în luna mai în Bahamas.

Kremlev este considerat apropiat de președintele rus Vladimir Putin, iar organizația pe care o conduce este finanțată de compania energetică rusă de stat Gazprom.

Conform relatării ProPublica, oligarhul rus ar fi plătit pentru una dintre cele două insule private unde a avut loc evenimentul, precum și pentru un spectacol de artificii. Aceste cheltuieli au fost suportate în pofida averii nete estimate a lui Trump Jr. la aproximativ 300 de milioane de dolari.

Un purtător de cuvânt al lui Trump Jr. nu a contestat informațiile privind plățile. Acesta a declarat pentru ProPublica că Kremlev este „un prieten personal al lui Don”, dar că între cei doi nu există o relație de afaceri.

Biroul de presă al lui Kremlev a declarat, la rândul său, că cei doi s-au întâlnit „în urmă cu câțiva ani” și au o relație de prietenie. Potrivit reprezentanților săi, Kremlev „nu a discutat niciodată chestiuni politice cu prietenii și cunoștințele sale americane”.

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Soția lui Trump Jr., Bettina Anderson, a afirmat într-un mesaj publicat pe Instagram că este „nefericit” faptul că un eveniment personal și fericit este prezentat într-o manieră politică sau suspectă.

„Prietenia nu necesită o motivație politică”, a scris ea.

Donald Trump: „Nu am auzit niciodată de el”

Președintele Donald Trump a declarat pentru Axios, într-un răspuns transmis prin biroul de presă al Casei Albe, că nu îl cunoaște pe Kremlev.

„Nu am nicio idee cine este Umar, nu am auzit niciodată de el și nu a plătit pentru nunta lui Don și Bettina, care a avut loc într-o locație complet diferită și într-o altă zi”, a spus Trump.

El a adăugat că evenimentul din Bahamas a fost o petrecere organizată ulterior în onoarea cuplului.

„A fost o «petrecere de după» organizată în onoarea lor. Nu e mare lucru! Eu nu am fost prezent la petrecere”, a afirmat președintele.

Reprezentantul lui Trump Jr. nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Axios, iar Kremlev nu a oferit, la rândul său, un punct de vedere.

Ce solicită congresmanul democrat

În scrisoarea adresată lui Susie Wiles, Garcia solicită „toate documentele, înregistrările și comunicările dintre Casa Albă și Donald Trump Jr.” referitoare la Umar Kremlev.

El vrea să afle inclusiv dacă oficialii de la Casa Albă l-au avertizat pe Trump Jr. cu privire la legăturile lui Kremlev cu Vladimir Putin.

Garcia întreabă, de asemenea, dacă Trump Jr. deține o autorizație de securitate, dacă și-a declarat relația cu Kremlev în fața Casei Albe și dacă absența președintelui Trump de la eveniment a avut vreo legătură cu implicarea oligarhului rus.

„Orice posibilă legătură cu interese străine merită o analiză atentă”, a scris Garcia, făcând referire la informațiile potrivit cărora Trump Jr. este un consilier politic important al tatălui său.

Congresmanul i-a cerut, de asemenea, lui Trump Jr. să furnizeze o serie de documente, inclusiv lista completă a invitaților, datele la care a comunicat cu Kremlev și orice mesaje schimbate cu Casa Albă sau cu oficiali ai serviciilor de informații în legătură cu oligarhul rus.

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Garcia solicită și documente privind „toate achizițiile făcute pentru nunta dumneavoastră de cetățeni străini sau de alte persoane în numele dumneavoastră”, precum și informații despre cadourile primite de Trump Jr. de la cetățeni străini sau de la persoane apropiate unor adversari ai Statelor Unite.

El întreabă, totodată, dacă Kremlev i-a oferit vreodată lui Trump Jr. „ceva de valoare în schimbul unui tratament favorabil din partea guvernului SUA sau al unor informații despre administrația Trump”.

Ce s-ar putea schimba dacă democrații preiau Camera

În prezent, Garcia este membru de rang înalt al opoziției în Comisia pentru Supraveghere. Din această poziție, solicitările sale de documente și informații sunt în mare parte voluntare, iar administrația Trump sau membrii familiei prezidențiale pot refuza să răspundă.

Situația s-ar schimba dacă democrații ar câștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților și Garcia ar prelua conducerea Comisiei pentru Supraveghere în ianuarie.

În acest caz, el ar avea autoritatea comisiei pentru a solicita formal documente și pentru a obliga potențiali martori să depună mărturie, ceea ce ar extinde semnificativ amploarea investigației.