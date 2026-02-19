Percheziții în R. Moldova într-un caz ce vizează planuri ale serviciilor ruse de a lichida persoane publice din Ucraina

Structurile judiciare din Republica Moldova și Ucraina efectuează percheziții într-un dosar ce vizează planuri ale serviciilor speciale ruse de lichidare a unor persoane publice din Ucraina, anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Descinderile au început la ora 06:00, conform polițiștilor moldoveni.

,,Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS “Fulger”, astăzi, începând cu ora 06:00, petrec acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”, au adăugat angajații IGP.

Reprezentanții instituției de la Chișinău subliniază că vor reveni cu detalii despre caz după încheierea descinderilor.

Știre în curs de actualizare