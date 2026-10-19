Sondaje catastrofale pentru Donald Trump. Prețul carburanților și războiul cu Iranul amenință majoritatea republicanilor din Congres

Majoritatea republicană din Congresul SUA este în pericol înaintea alegerilor din 3 noiembrie 2026, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, al inflației și al nemulțumirilor provocate de războiul cu Iranul. Deși Donald Trump a promis prosperitate economică la începutul mandatului, sondajele arată că democrații au un avantaj la nivel național. Nici opoziția nu se bucură însă de o popularitate ridicată.

Majoritatea republicană din Congresul SUA este în pericol înaintea alegerilor din 3 noiembrie. Foto: EPA-EFE

La 14 octombrie, prețul mediu al unui galon de benzină obișnuită ajunsese la aproximativ 4,33 dolari în Statele Unite. Pentru americani, costurile ridicate se resimt atât la pompă, cât și în prețurile produselor și serviciilor, potrivit Focus.de.

Situația afectează direct imaginea republicanilor, care și-au construit o parte importantă a mesajului politic în jurul promisiunii de redresare economică.

Democrații, în avantaj în sondaje

În prezent, republicanii dețin majorități strânse în ambele camere ale Congresului: 53 de mandate în Senat, față de 47 pentru democrați și aliații lor independenți, respectiv 219 la 214 în Camera Reprezentanților.

Potrivit mediilor sondajelor citate în analiză, democrații sunt preferați de aproximativ 49-50% dintre alegători, în timp ce republicanii se situează în jurul valorii de 42%. Deși aceste cifre nu se traduc automat în mandate, diferența reprezintă un semnal de alarmă pentru partidul lui Trump.

Presiunea este amplificată de datele economice. În septembrie, prețurile de consum din SUA au crescut cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar benzina s-a scumpit cu 34,2%. Costurile mai mari ale combustibililor afectează transporturile, agricultura și navetiștii, inclusiv în statele rurale tradițional conservatoare.

Războiul cu Iranul afectează șansele republicanilor

Conflictul cu Iranul complică situația politică a administrației Trump, deoarece influențează costurile energiei și, implicit, bugetele americanilor. Potrivit unui sondaj realizat de Gallup în perioada 1-17 septembrie, 51% dintre americani consideră că democrații sunt mai capabili să asigure prosperitatea țării, comparativ cu 37% care au încredere în republicani.

Un alt sondaj, realizat de PF Global și prezentat de Politico, indică faptul că doar 29% dintre respondenți ar fi mai înclinați să voteze cu republicanii dacă prețul benzinei ar scădea cu un dolar pe galon. Încheierea războiului cu Iranul ar avea un efect similar pentru 28% dintre cei chestionați.

Datele sugerează că republicanii se confruntă nu doar cu nemulțumiri legate de costul vieții, ci și cu o problemă de credibilitate. Alegătorii pun sub semnul întrebării capacitatea administrației de a rezolva problemele economice.

Nici democrații nu sunt populari

Chiar dacă au un avantaj în sondaje, democrații nu beneficiază de un sprijin covârșitor. Conform datelor Gallup citate în analiză, 43% dintre americani îi evaluează pozitiv, față de 35% în cazul republicanilor.

Astfel, un eventual succes electoral al opoziției ar putea reflecta mai degrabă nemulțumirea față de administrația Trump decât susținerea puternică a propriului program politic.

Republicanii mai au și avantajul majorității actuale din Senat și pot încerca să își mobilizeze electoratul prin promovarea candidaților locali și a problemelor concrete. În același timp, aceștia trebuie să găsească un echilibru între susținerea președintelui și atragerea alegătorilor indeciși.