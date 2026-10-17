Starlink, vital pentru armata ucraineană. Ce s-ar întâmpla dacă Trump ar întrerupe comunicațiile prin satelit

În disputa sa cu Volodimir Zelenski, administrația lui Donald Trump și-a folosit rapid cea mai puternică pârghie. A restricționat cea mai importantă parte a acestui ajutor: comunicațiile prin satelit ale SUA.

Terminale Starlink în războiul din Ucraina Foto: Shuttestock

În dimineața zilei de 14 octombrie, comandamentul militar al Ucrainei a raportat că dronele echipate cu terminale Starlink au început să-și piardă conexiunile la viteze de peste 160 de kilometri pe oră. Acest lucru a cauzat eșecul mai multor operațiuni. A doua zi, pragul de viteză la care se întrerupeau conexiunile a scăzut la 60-80 de kilometri pe oră.

Acest lucru a creat probleme și mai grave pentru forțele armate ale Ucrainei, a căror comandă și comunicații depind direct de legăturile prin satelit. O zi mai târziu, însă, limita de viteză a crescut din nou. Rămâne neclar exact cum Casa Albă a luat aceste decizii, în condițiile în care surse citate de mass-media occidentală spun că administrația Trump se află în spatele restricțiilor. Ce se știe este că Washingtonul nu încearcă să paralizeze imediat sistemul de comandă militară al Ucrainei. Chiar și așa, comandanții ucraineni ar trebui să ia în considerare găsirea unui înlocuitor pentru acest sistem crucial, care depinde în întregime de Statele Unite, scrie Meduza.

Ce s-a întâmplat cu comunicațiile militare prin satelit ale Ucrainei în ultimele zile

Primele limite de viteză pentru terminalele satelitare care utilizează Starlink, un serviciu operat de SpaceX al lui Elon Musk, au intrat în vigoare la începutul anului 2026. La acea vreme, scopul declarat era de a ajuta armata ucraineană.

Limitele au venit ca răspuns la utilizarea pe scară largă a terminalelor de către unitățile de drone rusești pentru a ataca adânc în interiorul Ucrainei. În special, la sfârșitul anului 2025, unitatea specială Rubikon a Ministerului Apărării rus a înființat un sistem de atacare a țintelor mobile de pe autostrada Pokrovsk-Dnipro cu drone ghidate de fluxuri video.

Autostrada este principala rută de aprovizionare a armatei ucrainene în vestul Donbasului. Terminalele ucrainene au continuat să funcționeze deoarece aveau acces la protocoalele utilizate de Starshield - divizia militară a SpaceX, creată special pentru a îndeplini contractele cu Departamentul Apărării al SUA (sau, oficial, Departamentul de Război).

Limitele de viteză au fost urmate de închiderea completă a tuturor terminalelor din Ucraina care nu erau incluse într-un registru special al Ministerului Apărării. Conform surselor citate în știrile din presă, ministrul apărării de atunci al Ucrainei, Mihail Fedorov, a ajuns la un acord cu Musk pentru a crea acest sistem, blocând accesul forțelor ruse la comunicațiile prin satelit prin terminale de contrabandă. Armata rusă, care ajunsese să se bazeze și ea pe Starlink atât pentru operațiuni aeriene, cât și pentru cele terestre, a trebuit să caute alternative. Acest lucru a rezolvat în mare măsură problema, dar accesul la Starlink a oferit forțelor armate ale Ucrainei un avantaj în comunicații și comandă pe care îl păstrează și în prezent.

Acum, administrația Trump, care, spre deosebire de administrația lui Joe Biden, nu se consideră obligată să sprijine Ucraina necondiționat, a folosit această dependență de serviciile SpaceX pentru a pune presiune pe Kiev.

Potrivit personalului militar și politicienilor ucraineni, limita de viteză s-a modificat în următoarele 24 de ore. Unele drone și-au pierdut conexiunile timp de 20 de secunde la viteze de până la 60 de kilometri pe oră. În cele din urmă, fostul ministru al Apărării, Fedorov, a declarat la X că, începând cu 15 octombrie, conexiunile prin satelit funcționau fiabil la viteze de până la 160 de kilometri pe oră. El i-a mulțumit personal lui Musk pentru remediere. Proprietarul SpaceX a refuzat imediat să își asume meritul, spunând că toate deciziile legate de Starlink sunt luate de Departamentul de Război al SUA și de președintele Trump însuși.

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Cum și de ce folosește armata ucraineană comunicațiile prin satelit ale SUA

Operator ucrainean de drone Foto: Shutterstock

Tehnologia Starlink a stat mult timp la baza sistemului de comandă militară al Ucrainei și este profund integrată în multe aspecte ale războiului. Unitățile individuale de infanterie utilizează comunicații prin satelit, inclusiv unitățile care sunt efectiv înconjurate. Multe unități cumpără singure terminale sau le primesc de la voluntari, apoi le înregistrează în registrul special menționat mai sus. Cartierele generale de la diferite niveluri utilizează conexiuni prin satelit pentru a accesa sisteme de comandă partajate și pentru a se coordona direct cu alte unități.

Dronele ucrainene echipate cu terminale Starlink operează deasupra frontului ca relee, oferind conexiuni pentru alte drone și vehicule terestre radiocomandate. O altă modalitate, mai puțin obișnuită, de a controla acești „roboți” terestre este instalarea unui terminal direct pe fiecare dintre ele. Fără un releu aerian sau un terminal propriu, aceste vehicule, care au devenit absolut indispensabile pentru aprovizionarea trupelor în ultimele luni, nu pot fi controlate: Aproape întotdeauna operează sub orizontul radio al oricărei antene de comunicații terestre.

Terminalele Starlink sunt instalate și pe drone de atac și alte arme. Comunicațiile sunt esențiale pentru campania de atac a Ucrainei asupra forțelor rusești în spatele liniilor frontului. Cel puțin o parte dintre dronele care atacă transportul rusesc în teritoriul ocupat, la 50-150 de kilometri de front - de exemplu, pe autostrada care merge de-a lungul Mării Azov spre Crimeea - poartă terminale Starlink și acționează ca relee pentru alte drone de atac. Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune echipate cu terminale și camere video au fost, de asemenea, folosite de mult timp pentru a ataca ținte din Crimeea.

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Ce ar însemna restricțiile privind utilizarea Starlink/Starshield pentru Ucraina

Asta depinde de limita de viteză.

Întreruperea conexiunilor la viteze de peste 160 de kilometri pe oră face extrem de dificilă lovirea de către drone a unor ținte mobile, cum ar fi camioanele, la adâncime medie în spatele liniilor frontului: Dronele de atac zboară, în general, mai repede decât atât. Există însă modalități de adaptare, cum ar fi utilizarea unor drone de releu mai lente. Comunicațiile prin satelit ar deveni, de asemenea, complet inutilizabile în cazul dronelor interceptoare capabile să atace dronele cu reacție: Aceste interceptoare trebuie să zboare de câteva ori mai repede decât limita.

Dacă limita este stabilită la 60–80 de kilometri pe oră operațiunile cu drone pe front vor fi perturbate, inclusiv multicopterele „Baba Yaga”. Terminalele de comunicații prin satelit vor trebui instalate pe toate vehiculele terestre fără pilot, crescând substanțial costul operațiunilor din prima linie. Forțele ucrainene vor trebui să renunțe la o mare parte din atacurile cu drone FPV la distanță lungă, care sunt posibile în prezent în principal datorită dronelor de releu.

În cele din urmă, o închidere completă a sistemului – puțin probabilă, dar totuși posibilă dacă disputa dintre Trump și Zelenski se agravează – ar priva complet forțele armate ale Ucrainei de sistemul lor de comunicații și comandă deja existent. Această amenințare înseamnă că comandanții ucraineni trebuie să înceapă să caute un înlocuitor pentru Starlink acum.

Ce ar putea folosi armata ucraineană în loc de Starlink

Niciun sistem aflat în afara controlului administrației SUA nu este disponibil Ucrainei ca înlocuitor direct pentru Starlink. Omologul său european, Eutelsat OneWeb, a trecut prin proceduri de faliment; autoritățile UE și britanice lucrează acum la încorporarea constelației OneWeb, care are 600 de sateliți pe orbită, într-un nou sistem numit IRIS². Chiar dacă noul program va continua, acesta va avea o lățime de bandă mai mică decât Starlink. Este foarte posibil ca sistemele chinezești Guowang și Qianfan să devină disponibile armatei ruse înainte ca IRIS² să devină disponibil armatei ucrainene.

Totuși, experiența armatei ruse arată că există alternative la comunicațiile prin satelit. La câteva luni după închiderea neașteptată a tuturor terminalelor Starlink introduse ilegal pe care forțele ruse le foloseau în Ucraina, aceste forțe au construit un sistem de comunicații bazat pe rețele mesh.