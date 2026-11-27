Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc o reorganizare a afacerilor Carrefour din România. Supeco Investment, companie deținută integral de Carrefour România, urmează să fie absorbită de aceasta, într-o operațiune care vizează reducerea cheltuielilor administrative.

Frații Pavăl pregătesc reorganizarea afacerilor Carrefour din România. Foto: arhivă

Potrivit Adevărul Financiar, care prezintă proiectul de fuziune publicat pe site-ul retailerului, cele două societăți au același obiect principal de activitate. Reunirea lor sub aceeași firmă urmărește simplificarea structurii juridice și gestionarea mai eficientă a afacerii, fără ca valoarea economiilor estimate să fie precizată.

Cum ar urma să se facă fuziunea

Inițierea procedurii a fost aprobată la 22 octombrie 2026. Proiectul prevede dizolvarea fără lichidare a Supeco Investment și radierea acesteia din Registrul Comerțului. Toate activele și pasivele societății ar urma să fie preluate de Carrefour România.

Data prevăzută pentru producerea efectelor juridice și contabile ale fuziunii este 31 decembrie 2026. Capitalul social al Carrefour România, de aproximativ 255,9 milioane de lei, ar rămâne neschimbat. Cum societatea deține deja integral Supeco Investment, operațiunea nu presupune emiterea de acțiuni suplimentare.

Pavăl Holding deține aproape toate acțiunile Carrefour România. Dedeman are, la rândul său, două acțiuni, cu o valoare nominală totală de 42 de lei, potrivit informațiilor prezentate de publicația financiară.

Doar două dintre societățile preluate intră în reorganizare

Reorganizarea vine după autorizarea de către Consiliul Concurenței, la 23 iunie 2026, a tranzacției prin care Pavăl Holding a preluat Carrefour România. Acea operațiune a vizat patru societăți: Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Proiectul de fuziune are însă un perimetru mai restrâns: privește numai Carrefour România și Supeco Investment. Bringo Magazin și Columbus Active nu sunt incluse în această operațiune.

Ce prevede proiectul pentru magazinele Supeco

Potrivit Adevărul Financiar, proiectul nu anunță închideri de magazine, schimbarea denumirii acestora sau modificări ale prețurilor la raft.

Publicația notează că pe site-ul Supeco sunt listate 28 de magazine, față de cele 30 menționate în raportul Carrefour România pentru 2025. Rețeaua, lansată în România în 2014, se adresează familiilor și micilor afaceri și oferă inclusiv reduceri în funcție de cantitatea cumpărată.

Pentru anul 2025, același raport indica, pe lângă magazinele Supeco, o rețea Carrefour de 55 de hipermarketuri, 189 de supermarketuri și 156 de magazine de proximitate în România.