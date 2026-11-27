Un turist aflat în orașul german Lübeck a ajuns în toiul nopții la o secție de poliție pentru a cere ajutor, după ce a rămas blocat în afara camerei sale de hotel complet dezbrăcat și fără cheia de acces.

Bărbatul a ieșit dezbrăcat din cameră Foto: imagine generată cu AI

Potrivit poliției, bărbatul s-a prezentat în jurul orei 03:40 la Secția 2 de Poliție din Lübeck, în condiții de temperaturi apropiate de îngheț, relatează Der Spiegel. Singurul obiect cu care a putut să-și acopere părțile intime a fost o sacoșă de cumpărături găsită pe traseu, pe care a înfășurat-o în jurul taliei.

Turistul le-a explicat oamenilor că ieșise pentru scurt timp din camera hotelului pentru a verifica autoturismul parcat în fața clădirii. În grabă, acesta nu și-a luat nici hainele, nici cartela de acces în cameră.

Ghinionul lui a fost că recepția hotelului era închisă pe timpul nopții, iar bărbatul nu mai avea cum să intre în clădire. În drum spre secția de poliție, acesta a găsit o sacoșă cu care și-a improvizat o minimă acoperire.

Polițiștii i-au oferit haine și un ceai cald

Ajuns la secție, turistul a cerut ajutor politicos, potrivit autorităților germane.

„A cerut politicos adăpost la secția de poliție”, au transmis reprezentanții poliției.

Oamenii legii i-au oferit un combinezon folosit de echipele de criminalistică și un ceai cald, după care l-au lăsat să aștepte în holul instituției până la redeschiderea recepției hotelului.

După redeschiderea hotelului, turistul a putut reveni în camera sa.

Rămâne totuși neclar de ce bărbatul a decis să iasă complet dezbrăcat din clădire pentru a verifica mașina.