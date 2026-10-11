 Eșec garantat pentru republicanii americani. De ce ultimele mutări ale lui Trump nu mai pot schimba rezultatul alegerilor din noiembrie | adevarul.ro
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Eșec garantat pentru republicanii americani. De ce ultimele mutări ale lui Trump nu mai pot schimba rezultatul alegerilor din noiembrie

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Republicanii ar putea suferi pierderi importante la alegerile din noiembrie, iar majoritatea americanilor nu cred că Donald Trump mai poate schimba situația. Nici încheierea războiului din Iran, nici reducerea prețurilor la benzină și alimente nu ar convinge mulți alegători să voteze cu partidul său.

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Republicanii rămân fără soluții înaintea alegerilor Foto: GettyImages

Republicanii rămân fără soluții pentru a-și îmbunătăți perspectivele tot mai sumbre la alegerile de la jumătatea mandatului.

Un sondaj POLITICO arată că majoritatea americanilor nu văd nicio cale clară prin care partidul și-ar putea recâștiga avantajul în ultimele săptămâni de campanie. Chiar și alegătorii republicani sunt sceptici că președintele Donald Trump ar putea face, în ultimul moment, o mișcare capabilă să schimbe cursul alegerilor. Mai mult, majoritatea alegătorilor spun că nu ar fi mai înclinați să voteze cu republicanii nici dacă Trump ar reuși, înainte de noiembrie, o performanță politică majoră, precum anunțarea încheierii războiului din Iran, reducerea prețului benzinei cu un dolar sau crearea a 100.000 de noi locuri de muncă.

Acest lucru este valabil mai ales în cazul alegătorilor democrați și al celor indeciși la alegerile de la jumătatea mandatului. Indiferent de scenariu sau de amploarea unei eventuale realizări, intențiile de vot ale ambelor categorii s-ar modifica foarte puțin, arată sondajul.

Percepțiile alegătorilor asupra acțiunilor lui Trump și a situației economice par deja consolidate, ceea ce reprezintă un semnal îngrijorător pentru republicani, care se confruntă cu un context electoral tot mai dificil.

„Cred că multe lucruri sunt deja hotărâte”, a declarat Mike Noble, fondatorul firmei de sondare Noble Predictive Insights, cu sediul în Arizona. „Este greu să vorbești cu republicanii, cu excepția celor extrem de devotați partidului. Cum îi mai poți mobiliza în acest moment? Democrații sunt în mod clar motivați”.

Americanii se îndoiesc că Trump ar putea schimba situația înainte de alegeri

Există și o altă problemă: majoritatea americanilor nu cred că Trump ar putea duce la îndeplinire nici măcar măsurile care le-ar oferi republicanilor cele mai mari șanse de a câștiga, potrivit sondajului realizat de firma independentă PF Global.

„Nu există nimic ce ar putea face Trump și, sincer, chiar dacă ar face ceva, în acest moment oricum nu l-ar mai crede nimeni”, a declarat un strateg republican implicat în campanii din statele disputate electoral, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre situația politică.

Puțin peste un sfert dintre americani consideră că Trump ar putea reduce prețul benzinei cu un dolar pe galon până în ziua alegerilor. Procente la fel de mici cred că ar putea pune capăt războiului din Iran (27%) sau că ar putea reduce semnificativ prețurile alimentelor (27%).

Nici măcar alegătorii care l-au susținut pe Trump în 2024 nu sunt convinși că acesta ar putea obține asemenea rezultate. Mai puțin de jumătate dintre ei, respectiv 43%, consideră că președintele ar putea reduce prețul benzinei cu un dolar pe galon, iar procente și mai mici își exprimă încrederea în capacitatea sa de a îndeplini celelalte obiective.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Național Republican a criticat sondajul pentru că i-a întrebat pe alegătorii democrați dacă ar fi mai înclinați să voteze cu republicanii, deși întrebarea a fost adresată tuturor respondenților, indiferent de afilierea politică. Acesta a acuzat POLITICO că „selectează datele care se potrivesc narațiunii fabricate de presă, potrivit căreia republicanii ar fi în pragul dezastrului, ceea ce pur și simplu nu este adevărat”.

Războiul din Iran și scumpirile complică planurile republicanilor

Aceste îndoieli reflectă obstacole concrete. De luni de zile, Trump sugerează că războiul cu Iranul se apropie de final, însă conducerea militară americană nu a făcut niciun demers pentru a începe retragerea personalului sau a echipamentelor din Orientul Mijlociu.

Reducerea semnificativă a prețurilor alimentelor și benzinei înainte de ziua alegerilor este și mai dificilă. Războiul a dus la creșterea prețurilor alimentelor de la producție până la raft: îngrășămintele și combustibilul, esențiale pentru activitățile agricole, s-au scumpit, iar efectele acestor creșteri abia încep să se resimtă de-a lungul lanțurilor de aprovizionare cu alimente.

În plus, chiar dacă războiul s-ar încheia astăzi, prețurile benzinei în SUA ar avea nevoie de câteva luni pentru a reveni la nivelurile de dinaintea conflictului, au avertizat experții în energie.

„Trump însuși spune că războiul cu Iranul nu se va încheia înainte de alegeri și, chiar dacă s-ar încheia, este greu de imaginat că prețurile la pompă sau la casele de marcat ar scădea suficient de mult pentru a opri pierderea treptată a terenului de către republicani”, a declarat Doug Heye, strateg republican.

Democrații sunt favoriți

Sondajul evidențiază cât de puternic s-au conturat deja așteptările americanilor în privința șanselor republicanilor, în contextul unui climat politic nefavorabil partidului. Cele mai mari grupuri de alegători se așteaptă ca Partidul Democrat să câștige controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului în noiembrie.

Această perspectivă se explică, în parte, prin faptul că majoritatea alegătorilor democrați și republicani care votează la alegerile de la jumătatea mandatului se așteaptă ca propria tabără să câștige. Cu toate acestea, în prezent, mai mulți americani spun că intenționează să voteze cu democrații.

Republicanii se confruntă cu probleme pe mai multe fronturi. Organizațiile politice externe încearcă să consolideze pozițiile partidului în zonele tradițional republicane, inclusiv în locuri în care Trump a câștigat categoric în 2024, pentru a limita pierderile electorale devastatoare.

Deși sunt optimiști în privința șanselor de a câștiga mandatele de senator din New Hampshire și Michigan, republicanii au renunțat, în practică, să mai spere la o victorie în Carolina de Nord, un stat disputat de multă vreme în alegerile pentru Senat.

Pentru mulți republicani, întrebarea nu mai este dacă partidul va pierde mandate, ci cât de mari vor fi pierderile și dacă va reuși totuși să păstreze controlul asupra Senatului. În spatele acestui tablou sumbru se află convingerea tot mai răspândită în rândul celor implicați în campaniile republicane că partidul mai are foarte puține opțiuni, dacă mai are vreuna, pentru a schimba direcția.

Puțini alegători și-ar schimba votul în urma unor eventuale succese ale lui Trump

Doar 29% dintre americani spun că o reducere cu un dolar a prețului benzinei, un obiectiv tot mai greu de atins, i-ar face mai înclinați să voteze cu republicanii. Un procent similar, de 28%, afirmă că încheierea războiului cu Iranul ar avea același efect.

În același timp, unul din trei americani consideră că încheierea conflictului nu ar avea un impact real asupra votului său, în timp ce alți 20% spun că acest lucru i-ar face mai puțin înclinați să voteze cu republicanii.

Alte scenarii considerate puțin probabile, printre care încheierea unui acord comercial cu China sau scăderea inflației la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, au avut un impact redus, în special asupra alegătorilor democrați și indeciși, de care republicanii au nevoie pentru a-și îmbunătăți rezultatele.

În toate aceste situații, foarte puțini alegători indeciși au declarat că ar fi mai înclinați să voteze cu republicanii dacă s-ar produce astfel de schimbări. Cei mai mulți au răspuns că „nu știu” în ce măsură aceste evoluții le-ar influența votul.

„Momentul în care un eveniment extern ar mai fi putut schimba dinamica alegerilor a trecut”, a declarat strategul republican.

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