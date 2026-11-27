Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă comercializate în magazinele Auchan România, după identificarea unor modificări care pot indica dezvoltarea mucegaiului.

Foto: FB Auchan

Măsura a fost luată de retailer împreună cu producătorul Firenze Com SRL, în urma constatării unor „modificări vizibile și atipice pe suprafața produsului, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului”.

Produsele vizate sunt:

Pastă tartinabilă din fructe de pădure cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori;

Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii și piersică, cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori.

Ambele produse sunt ambalate la 220 de grame, fac parte din lotul L260729 și au termen de valabilitate până la 29 iulie 2028.

Cele două produse retrase Foto: ANSVSA

Reprezentanții ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat produsele din lotul respectiv să nu le consume și să le returneze în magazinul din care au fost cumpărate. Produsele pot fi restituite la Serviciul Clienți până la data de 8 decembrie 2026, pe baza bonului fiscal.

Autoritatea precizează că retragerea a fost decisă ca măsură de precauție, după apariția unor modificări care ar putea indica prezența mucegaiului la suprafața produselor.