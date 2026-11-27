Patru autoturisme înmatriculate în România, în care dormeau cetățeni români, au fost atacate cu pavele în Copenhaga, în decurs de numai 12 zile. Una dintre lovituri a fost la un pas de a se solda cu o tragedie. Autoritățile daneze au confirmat că investighează incidentele.



Pavelele au trecut prin geamuri Foto: FOTO BT

Potrivit publicației daneze B.T., unul dintre incidente a avut loc în noaptea de 11 noiembrie, în zona Svanevej din cartierul Nord-Vest al capitalei daneze. Un român care dormea în mașină a fost trezit de zgomotul provocat de o piatră de pavaj de mari dimensiuni aruncată prin luneta autoturismului.

Bolovanul a căzut la doar câțiva centimetri de capul bărbatului, care a scăpat nevătămat. Până la momentul în care victima și-a revenit din șoc, autorul dispăruse deja.

Patru atacuri în 12 zile

Activistul local Ronni Abergel, inițiator al proiectului comunitar Basar Under Broen din Nørrebro, susține că a documentat patru incidente similare, produse pe 11, 20, 21 și 23 noiembrie.

În toate cazurile, scenariul a fost aproape identic: după lăsarea întunericului, o piatră de pavaj a fost aruncată prin geamul unui autoturism înmatriculat în România, în timp ce în interior se aflau una sau mai multe persoane.

„Sunt șocat că cineva poate să se hotărască să arunce o piatră de pavaj prin geamul unei mașini. Una dintre acestea a fost lovită la doar câțiva centimetri de capul unui român. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost lovit? Poți să mori”, a declarat Ronni Abergel pentru publicația daneză.

Martor: atacatorul purta cagulă

Potrivit activistului, un martor a văzut unul dintre atacatori fugind de la locul faptei. Acesta l-a descris ca fiind un bărbat de aproximativ 1,80 metri, îmbrăcat complet în negru și cu o cagulă pe față.

Martorul a relatat că suspectul s-a urcat ulterior într-un autoturism negru și a părăsit zona în grabă.

Două victime au depus plângere

Ronni Abergel a însoțit doi dintre românii afectați la secția de poliție pentru a depune plângere. În celelalte două cazuri, victimele plecaseră deja din Danemarca și se întorseseră în România înainte de a sesiza autoritățile.

Activistul a condamnat ferm atacurile și a făcut apel la respectarea legii, indiferent de opiniile pe care unii localnici le-ar putea avea despre persoanele care dorm în mașini:

„Indiferent cât de puternice sunt sentimentele pe care cineva le poate avea față de romi și față de comportamentul lor, aruncarea unei pietre de pavaj prin mașina lor nu este, în niciun caz, o soluție”.

Acesta a adăugat că eventualele probleme trebuie raportate autorităților și nu rezolvate prin acțiuni violente.

„Înțeleg că unii locuitori pot fi deranjați de prezența unor mașini în care dorm români, dar soluția este să contacteze autoritățile, nu să își facă singuri dreptate”, a declarat Ronni Abergel.

Poliția din Copenhaga a confirmat deschiderea unei anchete

Contactată de B.T., Poliția din Copenhaga a confirmat oficial că investighează cazul.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat reținerea vreunui suspect și nici dacă iau în calcul o posibilă motivație rasistă în spatele atacurilor. Totuși, faptul că toate incidentele au vizat autoturisme cu numere românești ridică semne de întrebare pentru anchetatori.