 Reacția lui Zelenski la decizia lui Trump de a suspenda sancțiunile americane împotriva Rusiei | adevarul.ro
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Reacția lui Zelenski la decizia lui Trump de a suspenda sancțiunile americane împotriva Rusiei

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat dur decizia administrației Trump de a suspenda o parte dintre noile sancțiuni împotriva Rusiei, calificând măsura drept una  „greșită” și avertizând că aceasta riscă să-l încurajeze pe Vladimir Putin să își continue agresiunea militară.

Volodimir Zelenski, Donald Trump și Vladimir Putin
Foto: AFP

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Ucrainei a avertizat că suspendarea actuală ar putea fi urmată de alte relaxări ale regimului de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Relaxarea sancțiunilor va continua. Cred că acordul privind motorina și decizia referitoare la Legea Lindsey Graham nu reprezintă sfârșitul acestui proces. Din păcate.

Este regretabil, pentru că noi toți am avut un respect deosebit pentru Lindsey. Și-a dedicat viața Americii. Am avut o relație excelentă cu el. Cu puțin timp înainte de tragedie, Lindsey s-a aflat în Ucraina. Ne-a susținut întotdeauna foarte puternic și a militat pentru acordarea celui mai amplu sprijin posibil Ucrainei, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a susținut că măsura favorizează exclusiv Federația Rusă și reduce presiunea economică asupra Kremlinului.

„Decizia de a anula toate acestea, de a bloca întregul demers, mi se pare greșită. Și, cu siguranță, îi ajută doar pe ruși. Nu face decât să le alimenteze satisfacția și dorința de a continua să ucidă oameni. Acest lucru nu va opri în niciun caz războiul”, a adăugat el.

Donald Trump a suspendat un nou pachet de sancțiuni ample care viza economia rusă, declarând Congresului că suspendarea legislației adoptate de ambele camere a fost în interesul național.

Decizia administrației Trump vine la scurt timp după ce Washingtonul a acordat o derogare temporară și pentru exporturile rusești de motorină, invocând necesitatea evitării unor perturbări pe piața combustibililor înaintea alegerilor legislative din Statele Unite. Potrivit ordinului executiv semnat de Donald Trump, sunt suspendate prevederile din Legea Graham care ar fi impus taxe vamale de până la 500% pentru toate produsele rusești importate în Statele Unite și tarife suplimentare pentru statele care cumpără cantități importante de petrol și gaze din Rusia, inclusiv China și India, relatează CNBC.  

Potrivit liderului de la Kiev, „recompensele” financiare, nu fac decât să îl încurajeze să continue atacurile.

Kremlinul a salutat decizia lui Trump: „Un moment important și cu adevărat istoric”

La Moscova, măsura a fost salutată de Kirill Dmitriev, reprezentantul Kremlinului pentru cooperare economică, potrivit CNBC.

„Suspendarea unor prevederi ale Legii Graham marchează un moment important și cu adevărat istoric”, a declarat acesta.

Oficialul rus a apreciat că decizia deschide calea pentru continuarea dialogului dintre cele două puteri.

„Dialogul economic dintre SUA și Rusia și eforturile de pace vor continua”, a adăugat Dmitriev.

În schimb, opoziția democrată a criticat ferm hotărârea președintelui american. Senatorul Richard Blumenthal, unul dintre autorii legii sancțiunilor, a acuzat Casa Albă că se poziționează de partea Kremlinului.

„Donald Trump confirmă din nou că este de partea unui tiran însetat de sânge și a celor care susțin mașinăria de război a Rusiei, împotriva majorității americanilor, a reprezentanților lor din Congres și a aliaților noștri europeni”, a declarat senatorul democrat.

Legea Graham, promulgată în septembrie 2026, urmărea să intensifice presiunea economică asupra Rusiei pentru continuarea războiului din Ucraina și includea sancțiuni suplimentare împotriva unor oficiali, instituții financiare și sectoare-cheie ale economiei ruse. Prin ordinul semnat vineri, Donald Trump a suspendat însă unele dintre cele mai dure prevederi ale actului normativ, menținând în vigoare sancțiunile introduse anterior prin alte ordine executive

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