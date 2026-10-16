Trump exclude un atac nuclear asupra Iranului, dar ia în calcul folosirea celei mai puternice bombe convenționale

Președintele american Donald Trump a declarat că nu intenționează să utilizeze arme nucleare împotriva Iranului, însă nu a exclus posibilitatea unui atac cu MOAB, cunoscută drept „Mama Tuturor Bombelor”. Este cea mai mare bombă convențională din arsenalul american, iar folosirea sa ar putea duce la o escaladare majoră a conflictului din Orientul Mijlociu, relatează EFE, citată de Agerpres.

Președintele american Donald Trump Foto: AFP

Într-un interviu acordat joi seară postului Newsmax, liderul de la Casa Albă a respins ideea utilizării armelor nucleare, după ce CNN a relatat că armata americană analizează posibilitatea unui atac cu MOAB asupra Iranului, după alegerile intermediare din 3 noiembrie.

„Nu voi folosi arma nucleară. Nu avem de ce să o facem”, a declarat Trump.

Referindu-se la bomba convențională, președintele american a explicat că aceasta are o putere distructivă considerabilă, deși nu utilizează tehnologie nucleară.

„Mama tuturor bombelor nu este nucleară. Este o bombă extrem de mare, e ca o mică bombă nucleară”, a afirmat acesta.

Trump nu a infirmat informațiile privind posibila utilizare a bombei MOAB și nici nu a precizat dacă a autorizat un asemenea atac.

Potrivit CNN, Pentagonul a pregătit scenarii în care bomba GBU-43/B ar putea fi folosită împotriva infrastructurii energetice și nucleare a Iranului, în eventualitatea reluării operațiunilor militare la ordinul președintelui american.

Utilizarea acestei arme ar marca o intensificare semnificativă a conflictului. Din cauza dimensiunilor sale, MOAB trebuie transportată și lansată dintr-un avion militar de transport de tip Hercules, ceea ce presupune o planificare atentă și sprijin aerian.

În același interviu, Donald Trump a fost întrebat dacă ia în calcul trimiterea trupelor americane pe teritoriul iranian. Președintele a respins, cel puțin deocamdată, această posibilitate.

„Nu, nu văd”, a răspuns liderul american, referindu-se la perspectiva unei invazii terestre a Iranului.