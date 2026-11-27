Un proiect prezentat de AUR drept o acțiune de sprijin pentru familiile afectate de inundațiile devastatoare din septembrie 2024, în județul Galați, este în centrul unor acuzații. Trei dintre cele opt case construite în comuna Pechea pentru persoanele rămase fără locuințe ar fi fost ocupate de liderul local al formațiunii și de apropiați ai acestuia, care nu ar fi fost afectați de inundații.

Lideri AUR din Galați, acuzați că s-au mutat în case construite pentru sinistrații din Pechea. Foto: Captură Video / Antena 3 CNN

Printre beneficiarii locuințelor s-ar afla Viorel Vasile Naiman, vicepreședinte al AUR Galați și consilier local, partenera sa și alte persoane din cercul său de apropiați. Informația privind ocuparea caselor de către aceste persoane ar fi fost confirmată și de Primăria Pechea, potrivit sursei citate.

Conform investigației Antena 3 CNN, cele trei locuințe nu ar fi fost atribuite unor familii care și-au pierdut casele în urma viiturilor. Mai mult, imobilele ar fi fost ridicate pe un teren aflat în proprietatea unui ONG care ar avea legături cu AUR.

Localnicii cunosc situația și susțin că accesul pe proprietatea respectivă este permis doar cu acordul asociației care deține terenul.

Contactat de jurnaliști, Viorel Vasile Naiman a promis inițial că va stabili o întâlnire în cadrul căreia să răspundă întrebărilor. Ulterior, acesta nu a mai răspuns la telefon.

Gigi Becali ar fi donat 500.000 de euro pentru locuințele din Pechea

AUR a promovat intens proiectul de reconstruire a caselor distruse de inundații, prezentându-l drept o acțiune de ajutorare a oamenilor rămași fără locuințe.

Potrivit reportajului, singura donație importantă identificată pentru construirea locuințelor ar fi venit din partea omului de afaceri Gigi Becali, care ar fi contribuit cu aproximativ 500.000 de euro.

Șapte oameni au murit în inundațiile din septembrie 2024, în județul Galați

Inundațiile care au lovit județul Galați în septembrie 2024, în timpul ciclonului Boris, au provocat moartea a șapte persoane. Printre victime s-au numărat doi frați din comuna Pechea, iar alte decese au fost înregistrate în localitățile Grivița, Suhurlui, Drăgușeni și Costache Negri.

Pechea s-a numărat printre cele mai afectate comune. Sute de gospodării au fost inundate, iar aproximativ 100 de locuințe au fost distruse complet.

La nivelul întregului județ, viiturile au afectat aproape 7.000 de gospodării din 28 de localități.