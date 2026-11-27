Raportul prezentat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, privind situația finanțelor publice a provocat un nou schimb de acuzații între PSD și PNL. Social-democrații susțin că reducerea deficitului bugetar a fost obținută în condițiile în care statul a amânat plata unor obligații de zeci de miliarde de lei, în timp ce liberalii afirmă că problemele actuale sunt consecința cheltuielilor și angajamentelor asumate de guvernele anterioare.

Nazare a anunțat prioritățile bugetului pe 2027 Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat modul în care Guvernul a gestionat reducerea deficitului bugetar și susține că raportul Ministerului Finanțelor confirmă existența unor obligații de plată neachitate, care se apropie de 50 de miliarde de lei.

„Românii au fost sărăciți și economia a fost pusă pe butuci degeaba! Raportul prezentat de ministrul Finanțelor confirmă ceea ce spunem de luni de zile: actualul Guvern a ascuns o notă de plată de aproape 50 de miliarde de lei”, a transmis liderul PSD.

Grindeanu a atras atenția că deficitul bugetar de 3,92% din PIB, înregistrat după primele zece luni ale anului 2026, trebuie privit și în raport cu obligațiile pe care statul nu le-a achitat în aceeași perioadă.

Social-democratul susține că printre sumele restante se numără plățile către constructori, decontările din sănătate, compensațiile din energie și obligațiile legate de procesele cu Pfizer.

Liderul PSD a cerut o rectificare bugetară care să reflecte situația reală și un buget pentru 2027 construit pe priorități clare, fără ceea ce a numit „cosmetizări de tip Bolojan”.

Adrian Câciu estimează presiunile bugetare la 51,2 miliarde de lei

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu susține că obligațiile și cheltuielile amânate ar ajunge la 51,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,5% din PIB. În opinia sa, suma ar trebui luată în calcul atunci când este evaluată situația reală a bugetului.

Câciu a enumerat mai multe categorii de plăți, între care despăgubirile stabilite în instanță pentru magistrați și personalul auxiliar, compensările din energie, obligațiile sistemului de sănătate, medicamentele și necesarul spitalelor, subvențiile pentru companiile de stat și lucrările de infrastructură.

În calculul său intră și facturi pentru lucrări de transport deja executate, dar neachitate, rambursări de TVA amânate, obligații legate de despăgubirile acordate de ANRP și sume aferente unor litigii.

Fostul ministru a criticat prezentarea situației financiare și a susținut că, dacă toate aceste obligații ar fi fost plătite la timp, deficitul de numerar ar fi ajuns la un nivel mult mai ridicat.

Estimarea de 51,2 miliarde de lei reprezintă calculul prezentat de Câciu, nu o sumă confirmată în întregime de Ministerul Finanțelor drept datorie certă și scadentă.

Dan Motreanu îl atacă pe Grindeanu: „A descoperit nota de plată a propriei guvernări”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, i-a răspuns liderului PSD, susținând că acesta critică acum consecințele unor decizii luate chiar în perioada în care social-democrații au făcut parte din guvernare.

„Sorin Grindeanu a descoperit nota de plată a propriei guvernări şi este revoltat că trebuie să o achite”, a transmis liberalul.

Motreanu a amintit că Grindeanu a fost ministru al Transporturilor și a vorbit în repetate rânduri despre supracontractarea proiectelor de infrastructură, inclusiv despre un nivel de 300%.

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„Nu investiţiile sunt problema, ci lipsa de responsabilitate în asigurarea finanţării lor. PSD a făcut din această practică un model de guvernare: a majorat cheltuielile fără venituri suficiente, a semnat contracte fără să asigure finanţarea necesară şi a transferat povara financiară asupra guvernelor următoare şi, în cele din urmă, asupra cetăţenilor”, a afirmat Dan Motreanu.

Liberalul a mai invocat costurile tot mai mari cu dobânzile, pierderile companiilor de stat, risipa banului public și colectarea slabă a taxelor. În același timp, a susținut că cheltuielile de personal au scăzut cu peste 4,4 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025.

Motreanu a pus accent și pe evoluția deficitului bugetar, afirmând că, după primele zece luni din 2026, acesta era de 3,92% din PIB, față de aproximativ 5,6% în aceeași perioadă a anului trecut.

Ilie Bolojan invocă supracontractarea de la Transporturi și împrumuturile din anii anteriori

La rândul său, Ilie Bolojan a criticat acuzațiile privind „greaua moștenire” și a amintit că PSD a făcut parte din guvernele care au condus România în ultimii ani, cu o întrerupere de numai câteva luni.

„Vă rog să vă gândiţi care sunt responsabili pentru această situaţie: piromanii care au împrumutat România mult peste ceea ce putea ţara noastră sau cei care au încercat să stingă incendiile? Aceasta este o realitate. Şi dacă nu se continuă măsurile de a reduce cheltuielile statului, indiferent de ce guverne vom avea în anii următori, vor fi prinse între plata obligaţiilor sociale, între plata salariilor şi pensiilor în sectorul public, plata dobânzilor, care vor fi tot mai mari ca şi sarcină, şi practic vor rămâne foarte puţini bani pentru dezvoltare”, a declarat Bolojan.

Acesta a invocat și situația contractelor de la Ministerul Transporturilor. Valoarea proiectelor contractate ar fi ajuns la aproximativ 19,5 miliarde de euro, în condițiile în care alocarea prin PNRR era de circa 5,5 miliarde de euro. Bolojan a descris situația drept o supracontractare de aproximativ 300%.

Premierul a mai susținut că România a obținut aprobarea europeană pentru alocarea a 4,2 miliarde de euro prin programul SAFE, bani destinați inclusiv celor două capete ale Autostrăzii Moldovei.

Ce arată raportul lui Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri raportul privind starea finanțelor publice, care arată că, în pofida reducerii deficitului cu 27 de miliarde de lei în primele zece luni ale anului, instituțiile statului solicită alocări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, iar datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB. Ministrul avertizează că marja de manevră pentru construirea bugetului pe 2027 este foarte redusă, iar amânarea ajustărilor fiscale ar putea avea consecințe directe asupra ratelor la credite, puterii de cumpărare și locurilor de muncă.

România riscă suspendarea unor fonduri europene de 5,5 miliarde de lei. Ce ar putea declanșa sancțiunea Bruxelles-ului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că România se află pe o direcție corectă în ceea ce privește finanțele publice, iar deficitul bugetar după primele zece luni ale anului a ajuns la 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„E un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea ca guvernul și coaliția care îl susține să lucreze pe aceeași radiografie a finanțelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparență: înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027, trebuie să prezentăm situația exactă a resurselor, dar și a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât și obligațiile acumulate în timp pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a susținut că evoluția finanțelor publice este una pozitivă, după ce România a înregistrat în 2024 un deficit de 9,2% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană.

„Vreau să încep cu o constatare clară, confirmată chiar și în această săptămână la nivel european prin prognoza europeană, dar și prin declarațiile comisarului: România se află pe o direcție corectă. Aceasta nu înseamnă că drumul este ușor, dar suntem în direcția corectă”, a mai spus acesta.