Uniunea Europeană va introduce, de la 1 decembrie, limite pentru importurile de mașini hibride din China, Japonia, Turcia, Coreea de Sud și Marea Britanie, în încercarea de a proteja industria europeană și de a tempera creșterea exporturilor chinezești. Măsura va fi aplicată timp de 200 de zile și ar putea avea efecte inclusiv asupra producătorilor și furnizorilor de componente din România.

UE limitează importurile de mașini hibride pentru a tempera avansul Chinei Foto: Shutterstock

Comisia Europeană a decis să introducă măsuri provizorii de salvgardare pentru importurile de vehicule hibride, după ce a constatat o creștere semnificativă a livrărilor din afara Uniunii Europene. Măsurile vizează automobilele hibride convenționale și plug-in hybrid și sunt aplicate în baza regulilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), scrie The Guardian.

„Având în vedere sensibilitatea sectorului vehiculelor hibride, importanța sa strategică pentru economia Uniunii în ceea ce privește inovarea, electrificarea și ocuparea forței de muncă, precum și existența unor dovezi suficiente care arată că importurile de vehicule hibride amenință să provoace prejudicii grave industriei Uniunii”, se arată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, publicat marți, 24 noiembrie.

Ce cote de import a stabilit Uniunea Europeană

Pentru China, plafonul anual este de 350.000 de automobile, ceea ce corespunde unei cantități de 191.780 de vehicule în cele 200 de zile de aplicare.

Pentru celelalte state, cotele anuale sunt de 310.000 de automobile pentru Japonia, 230.000 pentru Turcia, 105.000 pentru Coreea de Sud și 190.000 pentru Marea Britanie. Anul trecut, aceasta din urmă a exportat 166.000 de vehicule hibride către UE.

Regulamentul include și alte țări exportatoare, printre care Mexic, Maroc, Serbia și Statele Unite, pentru care sunt prevăzute cote distincte. Africa de Sud beneficiază de exceptare.

Măsura nu reprezintă doar o taxă suplimentară pentru importatori. Dacă plafonul alocat unei țări este epuizat, vehiculele respective nu mai pot fi puse în liberă circulație în UE în cadrul cotei aplicabile perioadei respective.

UE susține că importurile de hibride din China au crescut semnificativ după introducerea tarifelor pentru mașinile electrice, exporturile chinezești ajungând la 1,124 milioane de unități în 2025.

Noile cote urmăresc să limiteze creșterea importurilor și să protejeze industria europeană, fiind aplicate și altor mari exportatori.

China contestă măsurile, iar Marea Britanie se teme pentru industria auto

Potrivit unor rapoarte din industrie, țările din afara UE, inclusiv Marea Britanie, au contestat cotele alocate. China a transmis că se așteaptă ca UE să respecte înțelegerile comerciale dintre cele două părți și a avertizat că își rezervă dreptul de a lua măsuri pentru protejarea intereselor legitime ale producătorilor chinezi.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului OMC pentru Comerțul cu Mărfuri, desfășurată săptămâna trecută, Coreea de Sud a pus sub semnul întrebării corectitudinea și transparența investigației. Japonia, Marea Britanie, Elveția și Turcia au insistat asupra respectării principiilor transparenței și procedurilor legale.

Ministerul Comerțului din China a declarat că speră ca UE să respecte consensul la care au ajuns cele două părți și că își rezervă toate drepturile de a proteja ferm interesele legitime ale industriilor chineze.

Comisia Europeană susține că importurile chinezești afectează și alți exportatori, în timp ce Marea Britanie contestă tarifele impuse de China și încearcă să obțină includerea în schema europeană „Made in Europe”.

Ce înseamnă decizia pentru România

Restricțiile ar putea avea efecte asupra consumatorilor, prin reducerea disponibilității anumitor modele importate și menținerea unor prețuri mai ridicate, dacă oferta europeană nu reușește să compenseze mașinile limitate.

În schimb, România ar putea beneficia indirect de protejarea industriei auto europene, având în vedere importanța sectorului pentru economie.

Dacă producătorii europeni își consolidează activitatea și își extind producția de automobile hibride, furnizorii români ar putea primi comenzi suplimentare pentru componente și sisteme electrice.

Totuși, efectele nu sunt garantate. O parte dintre investițiile noi ar putea fi direcționate către Ungaria sau alte state care au atras deja producători importanți de automobile și baterii.



