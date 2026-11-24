Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță introducerea a 41 de medicamente noi pe lista celor gratuite și compensate, precum și extinderea accesului la alte cinci medicamente deja incluse. Măsura vizează pacienți cu afecțiuni oncologice, boli rare, cardiovasculare, neurologice și renale, dar și persoane care suferă de boli infecțioase.

Noi medicamente vor fi compensate Foto: arhivă, adevărul

Proiectul de act normativ a fost pus în transparență decizională, urmând să fie parcurse etapele necesare pentru aprobarea modificărilor.

„Introducem alte 41 de medicamente noi în lista medicamentelor gratuite și compensate și extindem accesul la alte 5 medicamente, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamente decontate de stat!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, aceasta este a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite și compensate inițiată în ultimele 12 luni. În urma celor trei actualizări, au fost introduse în total 97 de molecule noi și au fost extinse 34 de indicații terapeutice pentru medicamente deja existente în listă.

Tratamente noi pentru mai multe tipuri de cancer

O parte importantă a modificărilor vizează pacienții oncologici și pe cei cu afecțiuni hematologice. Lista va include noi opțiuni terapeutice pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin.

Vor beneficia de noi variante de tratament și pacienții cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite forme de limfom.

O noutate este introducerea primei terapii țintite pentru pacienții cu tumori desmoide, o afecțiune rară pentru care alternativele terapeutice sunt limitate.

Medicamente pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne și alte boli rare

Modificările anunțate vizează și pacienții cu boli rare. Printre noutăți se numără introducerea în lista medicamentelor gratuite și compensate a unei terapii așteptate de mult timp de copiii cu distrofie musculară Duchenne și de familiile acestora.

De asemenea, vor fi disponibile noi tratamente pentru boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoza ereditară.

În plus, Ministerul Sănătății anunță includerea, în premieră, în Programul național de tratament pentru boli rare, a mucopolizaharidozei de tip VI, cunoscută și sub denumirea de sindromul Maroteaux-Lamy. Astfel, pacienții diagnosticați cu această afecțiune vor avea acces la terapia de substituție enzimatică.

Ministerul Sănătăţii anunţă introducerea de noi medicamente inovative pe lista celor compensate şi gratuite pentru pacienţii cu afecţiuni cronice

Noi opțiuni terapeutice pentru afecțiuni cardiace și neurologice

Lista medicamentelor va fi extinsă și pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. Sunt prevăzute tratamente noi pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă și hipertensiunea arterială pulmonară.

În domeniul neurologiei, vor fi extinse opțiunile terapeutice pentru persoanele care suferă de anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și de miastenie gravis generalizată.

Modificările vizează și pacienții cu afecțiuni endocrinologice. Vor fi introduse tratamente pentru deficitul de hormon de creștere, inclusiv la copii și adolescenți, dar și pentru hipoparatiroidismul cronic și sindromul Cushing.

Tratamente pentru boli renale, digestive și infecțioase

Noile prevederi urmăresc și îmbunătățirea accesului la tratament pentru pacienții cu afecțiuni renale cronice, inclusiv pentru cele asociate diabetului zaharat de tip 2.

În gastroenterologie și hepatologie, vor fi introduse noi medicamente pentru colita ulcerativă și colangita biliară primară.

Totodată, sunt prevăzute terapii noi pentru persoanele cu HIV, precum și tratamente destinate prevenirii și combaterii infecțiilor cu citomegalovirus la pacienții care au trecut printr-un transplant.

Accesul la tratament va fi extins și pentru persoanele cu imunodeficiențe secundare, inclusiv pentru copii.

Statul va suporta 90% din prețul de referință pentru un tratament destinat pacienților cu BPOC

Pe lângă introducerea medicamentelor noi, Ministerul Sănătății anunță și măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului în cazul altor nouă medicamente deja compensate.

Acestea sunt utilizate pentru tratarea unor afecțiuni precum insuficiența cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament și anumite boli oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic.

O altă modificare îi vizează pe pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Pentru unul dintre medicamentele destinate tratării acestei afecțiuni, contribuția statului va crește de la 50% la 90% din prețul de referință.

„Dacă până acum statul suporta 50% din prețul de referință al medicamentului, de acum va suporta 90%”, a precizat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete susține că actualizarea listei medicamentelor gratuite și compensate reprezintă o măsură concretă pentru îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente și pentru susținerea celor care se confruntă cu afecțiuni grave sau rare.

„Doar prin astfel de măsuri concrete putem îmbunătăți accesul oamenilor la tratament. Încrederea ne face bine!”, a transmis ministrul.