România ar putea urma patru direcții diferite până în 2035, de la continuarea creșterii economice bazate pe investiții străine până la o criză politică și fiscală care ar putea duce la ieșirea din Uniunea Europeană. La polul opus, reformele și investițiile în tehnologie ar putea transforma țara într-un centru regional de inovare.

Patru scenarii pentru România până în 2035. Foto: Shutterstock

Scenariile sunt prezentate într-un raport realizat de Institutul Jacques Delors, condus de fostul premier italian Enrico Letta, în colaborare cu HorizonX.

Documentul arată că România a făcut progrese importante în ultimii 25 de ani. PIB-ul pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a crescut de la 26% din media UE în 2000 la 78% în 2025. Totuși, modelul economic bazat pe salarii mici, capital străin și producție pentru companii din afara țării își atinge limitele.

Primul scenariu: creștere economică, dar dependență de companiile străine

În primul scenariu, România continuă să atragă investiții străine și să se modernizeze treptat. Deficitul bugetar ar putea coborî sub 3% până în 2030, însă costurile ridicate ale dobânzilor ar limita banii disponibili pentru investiții.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră, dezvoltarea rețelelor electrice și investițiile în stocarea energiei ar putea susține economia. În plus, reconstrucția Ucrainei ar reprezenta o oportunitate pentru porturile românești, transportul pe Dunăre și infrastructura feroviară.

Cu toate acestea, funcțiile cu valoare adăugată mare, proprietatea intelectuală și deciziile strategice ar rămâne în principal în afara țării. România ar continua să fie un furnizor de componente și servicii pentru companii internaționale, iar locurile de muncă și investițiile s-ar concentra în marile orașe.

Al doilea scenariu: securitatea devine prioritatea principală

Al doilea scenariu pornește de la o deteriorare a situației de securitate în regiunea Mării Negre. În acest context, România ar direcționa mai multe resurse către apărare, securitate cibernetică și infrastructură energetică.

Ar putea apărea oportunități în industria de apărare, reparații navale, logistică și mobilitate militară. În schimb, educația, sănătatea și cercetarea civilă ar risca să primească mai puține fonduri.

Raportul avertizează și asupra efectelor automatizării și inteligenței artificiale asupra sectorului IT, în special în activitățile repetitive și serviciile de externalizare. România ar deveni mai bine protejată, dar ar putea pierde teren în competiția economică.

Al treilea scenariu: criză politică și riscul unui RoExit

Cel mai pesimist scenariu descrie o succesiune de crize economice și politice care ar putea culmina cu ieșirea României din Uniunea Europeană.

Potrivit acestei ipoteze, măsurile de austeritate din 2026–2027 ar alimenta nemulțumirea publică, iar alegerile din 2028 ar putea aduce la putere o coaliție suveranistă. Tensiunile cu instituțiile europene și blocarea fondurilor ar putea determina investitorii să își retragă capitalul.

În prima parte a anilor 2030, un referendum ar putea decide ieșirea țării din UE, fără acorduri de tranziție.

Consecințele ar fi importante pentru economie: barierele comerciale și de reglementare ar afecta industria auto, exporturile de componente și utilaje, iar unele companii multinaționale și-ar putea muta operațiunile. Deprecierea leului ar alimenta inflația, iar finanțarea proiectelor publice ar deveni mai dificilă.

România ar rămâne membră NATO, însă influența sa regională ar scădea. Raportul avertizează că o astfel de decizie ar putea însemna pierderea unor resurse și oportunități economice, în locul câștigării unei autonomii reale.

Al patrulea scenariu: România devine un centru regional de tehnologie

Scenariul optimist, numit „Națiunea reconectată”, presupune reforme instituționale, digitalizarea administrației și investiții consistente în cercetare și inovare.

Companiile românești ar putea trece de la statutul de subcontractori la dezvoltarea propriilor produse software, tehnologii industriale și soluții bazate pe inteligență artificială. Astfel, o parte mai mare din profituri și proprietatea intelectuală ar rămâne în țară.

Energia ar deveni un alt motor de creștere, prin exploatarea gazelor din Marea Neagră, extinderea capacităților regenerabile și investiții în stocare. Raportul propune inclusiv crearea unui fond pentru viitor, alimentat din veniturile publice obținute din sectorul energetic.

Cooperarea cu Republica Moldova și Ucraina, dar și implicarea diasporei în investiții, cercetare și mentorat, ar putea contribui la dezvoltarea economică. Totuși, documentul atrage atenția că declinul demografic nu ar dispărea, iar inegalitățile ar putea continua să reprezinte o problemă.

Problemele României și obiectivele pentru 2035

Raportul evidențiază mai multe vulnerabilități: investițiile în cercetare și dezvoltare reprezintă aproximativ 0,5% din PIB, față de 2,24% la nivelul UE, iar capitalul de risc este de numai 0,008% din PIB. România se confruntă și cu un nivel ridicat al abandonului școlar, cu aproape unul din cinci tineri care nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de formare.

În același timp, deși 96% dintre gospodării au acces la internet prin fibră optică, țara se află pe ultimul loc în UE la serviciile publice digitale.

Printre obiectivele propuse pentru 2035 se numără creșterea PIB-ului pe cap de locuitor la 95% din media europeană, reducerea deficitului bugetar la 2%, majorarea investițiilor în cercetare la 1,5% din PIB și digitalizarea tuturor serviciilor publice.

Raportul mai propune creșterea participării pe piața muncii, reducerea ponderii tinerilor care nu sunt încadrați profesional sau într-o formă de educație și extinderea capacităților de producție și stocare a energiei.

Enrico Letta: Viitorul României nu este predeterminat

Fostul premier italian Enrico Letta subliniază că direcția pe care o va urma România depinde de deciziile politice și de capacitatea autorităților de a susține reformele pe termen lung.

„Scenariile analizate în acest raport ne reamintesc că viitorul nu este predeterminat. Stagnarea sau chiar ceva mai rău reprezintă un risc atunci când inacțiunea ori luptele politice ajung în prim-plan. Dar scenariile arată și că transformarea este o alegere politică. Este nevoie acum de o coaliție durabilă pentru reformă și inovare, capabilă să privească dincolo de ciclurile electorale și să așeze prosperitatea pe termen lung a României în centrul priorităților naționale”, a transmis Enrico Letta.

Cele patru scenarii arată că evoluția României până în 2035 nu este inevitabilă. Reformele, investițiile și capacitatea instituțiilor de a transforma resursele țării în locuri de muncă și activități economice cu valoare adăugată vor avea un rol decisiv.