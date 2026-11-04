Traian Băsescu, verdict nemilos după eșecul lui Trump în alegerile din SUA: „Americanii nu au putut fi păcăliţi”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, afirmă că Trump va rămâne la conducerea Americii doar în postura de „raţă şchioapă”.

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În același mesaj, postat pe Facebook, el susține că americanii au respins mișcarea MAGA.

„Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi.”

Băsescu amintește și de o postare din 13 aprilie, intitulată „Trump va pleca, America rămâne!”, și își reafirmă convingerea că această previziune se va confirma: „Aşa va fi!”.

În mesajul publicat miercuri, 4 noiembrie 2026, Băsescu nu indică rezultate electorale și nu precizează pe ce își bazează aprecierea despre respingerea mișcării MAGA. Afirmațiile despre viitorul politic al lui Trump sunt prezentate ca evaluări ale fostului președinte.