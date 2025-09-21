Video Reacția lui Trump, întrebat dacă ar apăra Polonia și statele baltice de Rusia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că Statele Unite ar apăra Polonia și statele baltice dacă Rusia va continua să escaladeze tensiunile în regiune.

Întrebat de un jurnalist dacă ar sprijini militar Polonia și țările baltice împotriva Rusiei în cazul unei intensificări a conflictului, Trump a răspuns clar: „Da, aș face-o”. Declarația a fost făcută înainte ca liderul american să participe la o slujbă de comemorare pentru comentatorul politic conservator Charlie Kirk, asasinat recent, eveniment desfășurat la Glendale, Arizona.

Incidentul aerian din Estonia

Afirmațiile lui Trump vin pe fondul unor noi tensiuni la granițele NATO. Vineri, trei avioane rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei, zburând timp de aproximativ 12 minute. Estonia a convocat înaltul comisar rus și a cerut consultări în baza articolului 4 al Tratatului NATO. Moscova a negat însă încălcarea spațiului aerian.

Întrebat despre acest incident, Trump a confirmat că a fost informat: „Da, nu ne place”. La rândul său, Misiunea SUA la NATO a condamnat „cu fermitate” intruziunea. „Suntem alături de aliații noștri estonieni și vom apăra cu hotărâre întreg teritoriul NATO”, a transmis instituția.

Situația din Polonia

În aceeași zi, Polonia a raportat că două avioane de vânătoare rusești au intrat în zona de siguranță din jurul platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică. Premierul Donald Tusk a reamintit că, la începutul lunii septembrie, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Rusia a susținut că incidentul nu a fost intenționat.

Sprijin militar american pentru Polonia

Pe fondul acestor tensiuni, Pentagonul a anunțat joi că Departamentul de Stat al SUA a aprobat posibila vânzare către Polonia a sistemelor de rachete Javelin și a echipamentelor de logistică și sprijin, în valoare estimată de 780 de milioane de dolari.

„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Poloniei de a face față amenințărilor actuale și viitoare prin modernizarea unităților de comandă și lansare existente și prin creșterea stocului de apărare, consolidând astfel capacitatea sa de a proteja teritoriul suveran polonez și îmbunătățind capacitatea sa de a îndeplini cerințele NATO”, se arată în comunicatul Agenției pentru Cooperare în Domeniul Securității Apărării.

De asemenea, în august, Departamentul de Stat a aprobat o altă tranzacție cu Polonia, privind sprijin logistic și de întreținere pentru avioanele de vânătoare F-35, în valoare de 1,85 miliarde de dolari.