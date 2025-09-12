Analiză Roiul de drone rusești deasupra Poloniei – un test pentru NATO și pentru Statele Unite

Europa, deja tensionată de războiul din Ucraina, a primit un nou avertisment: pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a arătat cât de ușor conflictul se poate extinde și cât de fragile sunt liniile de apărare ale NATO, scrie The New York Times.

Moscova alocă aproape 7% din PIB pentru apărare și instruiește chiar elevi în abilități militare de bază. În același timp, incertitudinea planează asupra angajamentului președintelui Donald Trump față de Ucraina, NATO și securitatea Europei.

„Un act deliberat”

Polonia, Ucraina și mai mulți oficiali occidentali cred că atacul cu drone a fost intenționat. Moscova a transmis mesaje contradictorii, iar aliatul său Belarus a susținut că aparatele au deviat de la traiectorie. Indiferent de versiune, Rusia a obținut informații prețioase: a testat reacția și capacitatea de răspuns a NATO la o incursiune reală.

Mark Rutte, secretarul general NATO, a spus că dezbaterea privind intențiile Kremlinului este irelevantă: „Este absolut nesăbuit. Este absolut periculos.”

Max Bergmann, analist la Center for Strategic and International Studies, consideră că Vladimir Putin a vrut să sondeze și reacția Washingtonului: „Rusia apasă butoane pentru a vedea cum va reacționa America. Dacă vrei să subminezi arhitectura de securitate a Europei, trebuie să o testezi.”

Ținta finală: Statele Unite

Piotr Krawczyk, fost șef al serviciilor de informații externe poloneze, afirmă că obiectivul Moscovei este clar: presiunea asupra Washingtonului. „Aceste provocări urmăresc să testeze NATO, știind că Statele Unite vor fi nevoite, în final, să ia deciziile majore.”

Contextul este complicat de faptul că administrația Trump revizuiește dislocarea trupelor americane, iar mii de soldați ar putea fi retrași din Europa pentru a fi trimiși în Asia sau repatriați. Nu întâmplător, Polonia și statele baltice și-au crescut masiv bugetele militare, încercând să convingă Washingtonul să nu-și reducă prezența.

Premierul polonez Donald Tusk a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări urgente în cazul unei amenințări militare. În Parlament, el a avertizat: „Această situație ne aduce cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial. Linia a fost depășită, iar pericolul este incomparabil mai mare.”

Investiții și vulnerabilități

Polonia cheltuiește 4,7% din PIB pentru apărare — unul dintre cele mai mari procente din NATO. În prezent găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani. Donald Trump a lăudat aceste eforturi și chiar a spus recent că SUA ar putea crește numărul trupelor pe teritoriul polonez. În același timp, planurile de retragere din Germania și alte state europene rămân pe masă.

Pentru Rutte, lecția este clară: „NATO trebuie să investească mai mult în apărare, să crească producția militară și să sprijine Ucraina. Securitatea lor este interconectată cu a noastră.”

O escaladare cu ecou regional

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, avertizează: „Războiul Rusiei nu se stinge, ci escaladează.” Laurynas Kasčiūnas, fost ministru al apărării în Lituania, susține că impunitatea Moscovei în Ucraina a deschis calea pentru a provoca direct NATO: „Dacă nu există un răspuns ferm, atacurile și provocările se vor extinde.”

El cere desfășurarea de sisteme antiaeriene până la granițele de est ale Poloniei și României, pentru a apăra și spațiul aerian ucrainean, dar și pentru a întări apărarea NATO.

Belarus, piesă în jocul Moscovei

Dronele au intrat în Polonia prin Belarus, ceea ce adaugă o nouă dimensiune. Trump a încercat recent să discute cu Aleksandr Lukașenko despre eliberarea unor prizonieri politici în schimbul unei relansări a relațiilor cu SUA. Dar, după cum explică Krawczyk, Rusia vrea să arate că Belarus rămâne un simplu pion al Moscovei: „Kremlinul transmite că Minsk nu are autonomie reală.”