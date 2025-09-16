Ipoteză nouă în cazul dronelor rusești din Polonia, care au lovit o clădire: acoperișul ar fi fost distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez

Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat.

Parchetul polonez nu a dezvăluit încă informații despre „obiectul neidentificat” care a distrus acoperișul unei case din satul Wiryki din regiunea Lublin pe 10 septembrie, în timpul acțiunii fără precedent a dronelor rusești în Polonia; nici Ministerul Apărării nu a dezvăluit detalii.

Potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, care citează surse din agențiile de securitate ale statului, cel mai probabil nu era vorba despre o dronă Shahed doborâtă, ci de o rachetă aer-aer provenită de la un F-16, lungă de aproximativ 3 metri și cântărind peste 150 de kilograme, la care sistemul de ghidare nu funcționa.

Distrugerea ar fi putut fi mult mai gravă, dar, din fericire, racheta nu a intrat în modul de „luptă” și nu a explodat, pentru că siguranțele au fost activate, a declarat o sursă.

„În acest moment, nu pot spune ce s-a întâmplat în casa din Wyryki, este subiectul anchetei, așteptăm opinia experților”, răspunde Agnieszka Kępka, purtătoare de cuvânt a Parchetului Districtual din Lublin, al cărui departament militar investighează raidul masiv cu drone asupra Poloniei.

Avizul urmează să fie emis de un expert în armament militar.

Armata poloneză a anunțat că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian.

Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belwede. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, pe X.

Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele producerii acestuia, a adăugat Tusk.