Un bărbat pakistanez în vârstă de 31 de ani, care a dispărut în iunie 1997, în timp ce călătorea în Valea Supat din regiunea muntoasă nordică a Pakistanului, a fost găsit perfect conservat de un păstor local. Descoperirea pune capăt unei căutări dureroase de trei decenii făcute de familia sa în regiunea Kohistan, relatează, duminică, site-ul Popular Mechanics, preluat de YahooNews, care arată cum a apărut cadavrul după atâta timp.

În nordul Pakistanului, schimbările climatice au cauzat o scădere a ninsorii în regiune, ceea ce a dus la topirea ghețarilor, care au beneficiat de mai multă lumină directă de la soare Astă încălzire nenaturală a expus în cele din urmă trupul lui Naseeruddin.

Descoperirea cadavrului bărbatului dat dispărut în urmă cu 28 de ani a fost făcută pe 31 iulie 2025, într-o peșteră de gheață.

Omar Khan, ciobanul care l-a găsit, a observat corpul intact, cu hainele neatinse și cu actul de identitate încă asupra lui.

„Ceea ce am văzut a fost incredibil. Corpul era intact. Hainele nici măcar nu erau rupte", a declarat Khan pentru BBC Urdu.

La dispariția sa, în 1997, Naseeruddin a lăsat în urmă o soție și doi copii, iar ani la rând, familia bărbatului dispărut a căutat în zonă orice urmă a lui, fără niciun rezultat.

„Familia noastră nu a lăsat niciun detaliu neîntors pentru a-l găsi de-a lungul anilor. Unchii și verii noștri au vizitat ghețarul de mai multe ori să vadă dacă trupul lui poate fi recuperat, dar în cele din urmă au renunțat pentru că nu a fost posibil" a mărturisit Malik Ubaid, nepotul decedatului.

Timp de aproape trei decenii, Naseeruddin a rămas mumificat în gheața glaciară. A trecut printr-un proces rapid de congelare care apoi a protejat corpul de umiditate și oxigen, explică sursa citată.

După 28 de ani, trupul bărbatului a ajuns la familia sa.

„În sfârșit, am avut parte de o ușurare după recuperarea cadavrului său," a spus Ubaid.

Ghețarii și alte corpuri înghețate, cum ar fi calotele glaciare, „sunt practic capsule planetare ale timpului”, notează Popular Mechanics, care a relatat cazul bărbatului pe care „ghețarul l-a scuipat înapoi”.

Ele pot oferi perspective incredibile asupra trecutului umanității. Deși multe artefacte uimitoare au fost găsite încapsulate în gheață glaciară, cea mai faimoasă descoperire înghețată este Ötzi, cunoscut și sub numele de Omul de Gheață, care a fost găsit în Alpii Itali în 1991 cu țesuturile moi și organele intacte.

Această descoperire a oferit o privire fără precedent asupra vieții, epocii și a Europei neolitice.