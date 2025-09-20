NATO trimite avioane pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei după atacuri ruseşti de la granița sa

Avioane poloneze și aliate au fost trimise sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO.

„Din cauza activității aviației de lungă distanță a Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, aviația poloneză și aliată a început să opereze în spațiul nostru aerian. Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe X.

Potrivit Reuters, măsurile luate au ca scop asigurarea securității în zonele limitrofe zonelor amenințate.

„Comandamentul operațional al forțelor armate monitorizează situația actuală, iar forțele și resursele aflate sub comanda sa rămân în stare de alertă maximă pentru a putea reacționa imediat”, se mai arată în postare.

În noaptea de 20 septembrie, forțele de ocupație rusești au atacat Ucraina cu zeci de drone de atac Shahed și rachete balistice.

Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă asupra Ucrainei, vizând diverse regiuni ucrainene, inclusiv regiunea Kiev, precum şi regiuni din extremitatea vestică a ţării, potrivit focus.

Alte explozii s-au auzit mai târziu în Dnipro, la scurt timp după ora 6 dimineaţa.

Administraţia militară a regiunii Kiev a raportat că au fost semnalate atacuri în comunităţile Bucea, Borîspil şi Obuhiv. O casă, 10 garaje şi cinci maşini parcate au fost avariate în urma atacului.