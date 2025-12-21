CSM reacționează după declarațiile lui Nicușor Dan: „Referendumul propus de președinte nu se aplică niciunei profesii, cu atât mai mult judecătorilor”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat duminică, la declarațiile formulate de președintele României, Nicușor Dan, precizând că referendumul propus nu poate viza judecătorii și că respectarea separației puterilor în stat rămâne o prioritate constituțională.

Într-un comunicat remis presei, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii susține că a luat act de declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, formulate în cursul zilei și „subliniază că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României”.

„Referendumul propus de președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice. Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești ”, a transmis CSM.

CSM reamintește că România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligația respectării statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții – repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate. Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”, a mai transmis CSM.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 21 decembrie, că va crea un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Și, față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: «Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?» Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme”, a transmis președintele.

Președintele României a declarat că dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesele breslei, atunci membrii consiliului vor pleca de urgență.