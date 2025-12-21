Măr gigant de aproape 1,3 kg, obținut de un veterinar pasionat de pomicultură

Un locuitor din Kiev, veterinar și pasionat grădinar, a doborât recordurile în Ucraina, cultivând un măr uriaș de aproape 1,3 kilograme, considerat cel mai mare fruct din țară.

Fructul impresionant a fost crescut de Yuri Kozhemiakin, în vârstă de 63 de ani, veterinar de profesie și grădinar pasionat.

Mărul, varietatea Jumbo Pomme, este o selecție franceză renumită pentru fructele sale mari. Kozhemiakin a plantat zece meri tineri, de trei ani, de diferite soiuri, iar din cele trei fructe legate inițial la răsad, doar unul a rămas, transformându-se în mărul-record.

„Yuri a reușit să crească nu doar un gigant, ci un măr uriaș cu 1,281 kg. Circumferința fructului este de 50 cm! Se pare că, dacă acest măr ar fi căzut, seismologii ar fi putut înregistra un cutremur”, a scris Lana Vetrova, șefa Registrului Național al Arhivelor Ucrainei, pe Facebook.

Pentru a preveni căderea fructului la sol, grădinarul a folosit jartiere și suporturi pe toate părțile, iar mărul a fost fixat chiar și cu o plasă specială.

Yuri Kozhemiakin a dedicat această reușită bunicului său, Vasil Cherednichenko, și bunicii Tetiana Shurova, care i-au transmis pasiunea pentru grădinărit încă din copilărie.

Recordul „Cel mai mare măr din Ucraina” a fost inclus oficial în Registrul Național al Recordurilor la categoria „Faună sălbatică”.