SUA a aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia

Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea de sisteme de rachete Javelin și elemente conexe de logistică și sprijin pentru program către Polonia, a anunțat Pentagonul, scrie Anadolu Ajansi.

Costul estimat este de 780 de milioane de dolari, a precizat Agenția de Cooperare pentru Securitate și Apărare într-o declarație.

„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Poloniei de a face față amenințărilor actuale și viitoare prin modernizarea unităților sale existente de lansare a comenzilor și prin creșterea inventarului său de apărare, consolidând astfel capacitatea sa de a proteja teritoriul suveran polonez și îmbunătățind capacitatea sa de a îndeplini cerințele NATO”, a declarat acesta.

Principalii contractanți vor fi RTX Corporation din Arlington, Virginia, și Lockheed Martin din Tucson, Arizona.

Agenția a livrat joi certificarea necesară pentru notificarea Congresului cu privire la această posibilă vânzare.