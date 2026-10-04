 Scenariu de criză la Ottawa: Cum se pregătește Canada pentru un posibil conflict cu SUA. Răspunsul premierului Mark Carney | adevarul.ro
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Scenariu de criză la Ottawa: Cum se pregătește Canada pentru un posibil conflict cu SUA. Răspunsul premierului Mark Carney

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Premierul canadian Mark Carney a admis săptămâna trecută că a luat în calcul un scenariu de neconceput în alte condiții - o invazie americană asupra Canadei.

Militari canadieni
Militari canadieni Foto: X

Prim-ministrul Mark Carney a recunoscut săptămâna trecută că s-a pregătit pentru un scenariu cândva de neconceput - o invazie americană.

Observând că riscul era scăzut și probabilitatea extrem de improbabilă, el a declarat pentru New York Times că are responsabilitatea de a lua în considerare toate posibilitățile, pe măsură ce relația SUA-Canada este redefinită sub președinția lui Donald Trump, scrie BBC.

„Asta se cheamă managementul riscului”, a spus Carney.

Tarifele globale impuse de Trump și dorința sa adesea repetată de a face din Canada al 51-lea stat au determinat Canada să ia în calcul un atac din partea americanilor.

În 2025, președintele SUA a declarat că este „foarte puțin probabil” ca SUA să folosească vreodată forța împotriva Canadei. În schimb, a spus că va continua să exercite presiuni economice pentru a obține scopuri politice.

„Președintele Trump a făcut mai mult decât oricine altcineva pentru a proteja poporul măreț al Canadei”, a declarat Casa Albă pentru BBC într-un comunicat emis săptămâna aceasta.

Experții militari care au vorbit cu BBC consideră, de asemenea, că o invazie este puțin probabil, subliniind multiplele modalități prin care cele două țări colaborează în domeniul apărării.

Dar problema este în mod clar o preocupare pentru canadieni.

În ianuarie, după ce SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro în Venezuela, un sondaj Leger a sugerat că peste 30% dintre canadieni credeau că o invazie americană era probabilă.

De ce este puțin probabil să se întâmple

Un război între Canada și SUA ar fi complicat și aproape greu de imaginat, a declarat locotenent-generalul Christopher Coates, fost ofițer militar cu o vechime de 34 de ani în Forțele Aeriene Regale Canadiene, care a deținut diverse funcții de conducere.

„Am fost implicat în operațiuni militare toată cariera mea și nu am luat niciodată în considerare posibilitatea unui atac militar venind de pe teritoriul SUA”, a declarat el pentru BBC.

Coates, care a servit în misiuni NATO, a remarcat că Canada și SUA colaborează în multe aspecte ale apărării militare.

Ambii sunt membri ai alianței de apărare a Atlanticului de Nord, care le mandatează membrilor să apere o altă națiune membră în cazul în care sunt atacați.

Cele două țări desfășoară, de asemenea, misiuni comune de apărare arctică sub comanda Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) și fac frecvent schimb de informații.

Din acest motiv, Coates a spus că el consideră că un atac al SUA asupra Canadei nu ar începe cu un atac armat, ci mai degrabă cu mijloace mai discrete, cum ar fi războiul cibernetic.

Nu întotdeauna cei mai buni prieteni

După al Doilea Război Mondial, Canada și SUA au devenit aliați naturali în a doua parte a secolului al XX-lea și s-au integrat puternic din punct de vedere economic, militar și cultural.

Trump a publicat o hartă în care Canada, Groenlanda și Mexicul apar acoperite de steagul SUA

Dar nu a fost întotdeauna așa. De fapt, un principiu fundamental al identității Canadei este rezistența sa la expansionismul american în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, a declarat Tim Foran, cercetător la Muzeul Canadian de Război.

Frica de Statele Unite este fundamentală pentru proiectul politic care este Canada”, a spus el.

Canada a fost formată ca o colecție de colonii britanice din America de Nord care au rămas loiale Coroanei Britanice atunci când coloniile din SUA moderne s-au revoltat.

Înainte de formarea Canadei, SUA încercaseră să invadeze coloniile britanice din America de Nord, preluând controlul asupra orașului Montreal în 1775 și aproape cucerind orașul Quebec.

În războiul din 1812, americanii au invadat în mod repetat ceea ce era cunoscut pe atunci sub numele de Canada de Sus, Canada de Jos și coloniile maritime, rezultând într-un impas. În timpul acelui război, trupele britanice au incendiat Casa Albă ca represalii, fiind faimosul caz.

Foran a spus că, la acea vreme, coloniile care au devenit mai târziu Canada se bazau pe Marea Britanie și Marina Regală pentru apărarea lor, precum și pe popoarele indigene care au servit ca generali în bătălii majore.

Canada a luat din nou în considerare un război cu SUA după Primul Război Mondial, ca răspuns la puterea și influența sa crescândă.

A elaborat un plan care s-a bazat pe călătorii secrete în orașele de graniță efectuate de generali ai armatei canadiene, care se dădeau în turiști și făceau fotografii podurilor și autostrăzilor pentru informații.

De asemenea, au vorbit cu locuitorii locali pentru a-și înțelege mai bine inamicul.

Un război era un scenariu improbabil atunci, a spus Andrew Burtch, cercetător la Muzeul Canadian de Război cu expertiză în Canada secolului XX, dar canadienii totuși doreau să fie pregătiți.

„Asta face parte din ceea ce fac militarii”, a spus el. „Ei prevăd tot felul de scenarii diferite.”

Cum ar putea arăta o invazie americană

Chiar dacă o invazie americană este extrem de puțin probabilă, Matthew Schmidt, profesor asociat de securitate națională la Universitatea New Haven din Connecticut, a declarat că faptul că canadienii se pregăteau era un semn al cât de drastic s-a schimbat ordinea globală.

El a adăugat că liderii canadieni au într-adevăr întrebări dificile de pus despre cât de strâns doresc să continue colaborarea cu armata americană - un parteneriat care le oferă informații valoroase în cazul în care doresc să dăuneze Canadei în vreun fel.

„Acest lucru dăunează cu adevărat relațiilor cu Statele Unite și există o anumită doză de teamă legitimă”, a spus el.

Americanii s-ar putea să nu ia în serios comentariile lui Trump despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat, a spus el, dar canadienii în mod clar o fac - și sunt pregătiți să se apere dacă va fi nevoie.

Președintele american Donald Trump a publicat la începutul lui septembrie, pe rețelele sociale, o hartă în care steagul Statelor Unite este suprapus peste o mare parte din America de Nord, inclusiv Canada, Mexic și Groenlanda, dar și peste Islanda și mai multe insule din Caraibe.

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