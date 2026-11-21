Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a impus noi restricţii în privinţa cooperării în domeniul apărării dintre SUA şi Canada într-un memoriu emis săptămâna trecută.

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Potrivit Agerpres, Hegseth a difuzat săptămâna trecută un memoriu clasificat privind restricțiile, au declarat oficialii vineri, 20 noiembrie.

Nu este clar ce activități militare ar fi afectate.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru ziar că Departamentul Apărării „ia măsuri pentru a se asigura că angajamentele sale cu Canada promovează obiective tangibile de apărare ale SUA şi, în cele din urmă, sprijină o relație de apărare revigorată”.

Directiva lui Hegseth nu va afecta schimbul de informații militare dintre SUA și Canada sau cooperarea celor două țări în cadrul NATO și NORAD, care coordonează apărarea spațiului aerian și a granițelor maritime.

Relațiile dintre SUA și Canada, țări cu o frontieră comună de 8.891 km, s-au tensionat în urma disputelor comerciale și a declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind transformarea Canadei în al 51-lea stat american.

În octombrie, premierul canadian Mark Carney a admis că a luat în calcul un scenariu de neconceput în alte condiții - o invazie americană asupra Canadei. „Asta se cheamă managementul riscului”, a spus Carney.

Tarifele globale impuse de Trump și dorința sa adesea repetată de a face din Canada al 51-lea stat au determinat Canada să ia în calcul un atac din partea americanilor.

În 2025, președintele SUA a declarat că este „foarte puțin probabil” ca SUA să folosească vreodată forța împotriva Canadei. În schimb, a spus că va continua să exercite presiuni economice pentru a obține scopuri politice.

„Președintele Trump a făcut mai mult decât oricine altcineva pentru a proteja poporul măreț al Canadei”, a declarat Casa Albă pentru BBC într-un comunicat emis săptămâna aceasta.

Experții militari care au vorbit cu BBC consideră, de asemenea, că o invazie este puțin probabil, subliniind multiplele modalități prin care cele două țări colaborează în domeniul apărării.

Dar problema este în mod clar o preocupare pentru canadieni. În ianuarie, după ce SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro în Venezuela, un sondaj Leger a sugerat că peste 30% dintre canadieni credeau că o invazie americană era probabilă.