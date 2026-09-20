 Cum l-a parodiat premierul Canadei pe Trump într-un discurs: gestul lui Mark Carney a stârnit hohote de râs | adevarul.ro
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Video Cum l-a parodiat premierul Canadei pe Trump într-un discurs: gestul lui Mark Carney a stârnit hohote de râs

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Premierul canadian Mark Carney a devenit viral după ce a imitat gestul pe care președintele SUA, Donald Trump, îl face cu mâinile în timpul discursurilor sale.

„Este echivalentul funcțional a 18 baraje Hoover”, a spus premierul, după care și-a mișcat mâinile imitând gestul de acordeon caracteristic al președintelui SUA.

Atunci când susține discursuri, președintele SUA este cunoscut pentru faptul că își mișcă foarte mult mâinile și este adesea ironizat pentru felul în care le mișcă, de parcă ar cânta la un acordeon imaginar.

Acest gest este denumit adesea pe internet „mâinile de acordeon” ale lui Trump.

Relațiile dintre SUA și Canada devin tot mai tensionate, pe fondul declarațiilor repetate ale lui Trump privind transformarea țării în cel de-al 51-lea stat american, al războiului economic dintre cele două țări, dar și al deciziei Canadei de a se apropia de Europa.

Recent, Trump a amenințat cu represalii dacă Uniunea Europeană ar decide să primească Canada ca membru asociat.

„Canada a fost un partener comercial groaznic. Dacă voi considera că este vorba, în vreun fel, despre un gest ostil, voi impune tarife foarte serioase sau voi opri comerțul cu Europa pentru multe produse”, a spus Trump reporterilor, la aeroportul din Charlotte, statul Carolina de Nord, întrebat despre propunerea europeană.

Trump a lăsat, totuși, o portiță deschisă, spunând că ar putea accepta acest aranjament dacă ar considera că este făcut cu „intenții bune”, dar a avertizat că, în caz contrar, SUA ar putea impune „tarife foarte mari asupra Europei”.

Von der Leyen a lansat ideea ca statul canadian să devină primul membru asociat al UE în prezența premierului canadian Mark Carney.

„Aș dori să lucrăm împreună pentru a deschide calea Canadei de a deveni primul membru asociat al UE”, a declarat șefa Comisiei Europene, anunțând totodată o „Alianță pentru viitor” mai amplă, construită pe baza acordului comercial deja existent între UE și Canada.

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