 Trump amenință Europa cu „tarife serioase” dacă statul canadian devine membru asociat al UE. Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei | adevarul.ro
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Trump amenință Europa cu „tarife serioase” dacă statul canadian devine membru asociat al UE. Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei

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Președintele Donald Trump a recurs din nou la unul dintre cuvintele sale favorite, amenințând cu represalii dacă Uniunea Europeană ar decide să primească Canada ca membru asociat.

Președintele SUA, Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Trump le-a declarat miercuri jurnaliștilor că ar putea reacționa cu „tarife foarte serioase” dacă Canada s-ar apropia de blocul comunitar, format din 27 de state, într-o măsură pe care el ar considera-o ostilă Statelor Unite, în plin război comercial cu vecinul său de la nord.

Președintele american a numit „ridicolă” ideea ca statul canadian să devină membru asociat al UE, propunere lansată în aceeași zi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii.

„Canada a fost un partener comercial groaznic”, a spus Trump reporterilor, la aeroportul din Charlotte, statul Carolina de Nord, întrebat despre propunerea europeană. „Dacă voi considera că este vorba, în vreun fel, despre un gest ostil, voi impune tarife foarte serioase sau voi opri comerțul cu Europa pentru multe produse”, a adăugat el.

Trump a lăsat, totuși, o portiță deschisă, spunând că ar putea accepta acest aranjament dacă ar considera că este făcut cu „intenții bune”, dar a avertizat că, în caz contrar, SUA ar putea impune „tarife foarte mari asupra Europei”.

Von der Leyen a lansat ideea ca Canada să devină primul membru asociat al UE în prezența premierului canadian Mark Carney. „Aș dori să lucrăm împreună pentru a deschide calea Canadei de a deveni primul membru asociat al UE”, a declarat șefa Comisiei Europene, anunțând totodată o „Alianță pentru viitor” mai amplă, construită pe baza acordului comercial deja existent între UE și Canada.

Propunerea a luat prin surprindere capitalele europene, iar liderii canadieni par să ia distanță față de idee. Rămâne, de altfel, neclar ce ar presupune, în fapt, un statut de membru asociat, având în vedere că, în prezent, o asemenea calitate nu există în legislația europeană.

Viitorul ambasador al Canadei pe lângă UE, Jonathan Wilkinson, a minimalizat rapid perspectiva unei astfel de aderări. „Nu suntem acolo”, le-a spus el jurnaliștilor la Strasbourg, întrebat despre acest subiect. „Ceea ce ne interesează, de fapt, este să obținem rezultate concrete”, a adăugat el.

Declarațiile lui Trump din această săptămână vin în contextul în care Canada încearcă să își reducă dependența economică de Statele Unite, pe fondul războiului comercial tot mai intens dintre cele două țări. Carney a cerut o „alianță unică” cu UE, dar nu a susținut, până acum, în mod explicit ideea unui statut de membru asociat pentru Canada.

Washingtonul și Bruxelles-ul au în vigoare un acord comercial, potrivit căruia UE se confruntă cu un tarif de 15% pentru exporturile sale.

Carney urmează să se adreseze Parlamentului European joi.

Metsola: Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei și deveni membri asociați ai UE

Președinta Parlamentului European a declarat pentru Euronews că propunerea privind un „statut de membru asociat” pentru Canada va consolida cooperarea cu statele care împărtășesc aceleași valori și va încuraja alte țări să facă același pas.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate Euronews, că țări precum Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei și ar putea deveni „membri asociați” ai Uniunii Europene, pe măsură ce statele care împărtășesc aceleași valori caută să își strângă legăturile cu blocul comunitar.

Vorbind pentru emisiunea Europe Today, înaintea unui discurs pe care premierul canadian Mark Carney urma să îl susțină joi, Metsola a descris statutul propus drept o a treia cale, între calitatea de membru cu drepturi depline al UE și cea de țară candidată.

„Există state cu care ne dorim să ne aprofundăm relația”, a spus Metsola. „Nu mă îndoiesc că vor mai fi și alte țări interesate și că altele vor bate la ușa noastră (...) În vremuri de incertitudine ca acestea, contează să ai prieteni.”

Uniunea Europeană are deja acorduri comerciale atât cu Australia, cât și cu Noua Zeelandă, ceea ce ar putea reprezenta un punct de plecare pentru o cooperare mai strânsă. O relație similară a fost propusă și pentru Canada, care a semnat un acord comercial cuprinzător cu UE în 2016.

Întrebată despre aspectele tehnice ale unui eventual statut de membru asociat, Metsola a recunoscut că discuțiile se află încă într-o fază incipientă, menționând totuși posibilitatea unor relații comerciale mai profunde, a accesului la materii prime critice și a unor reglementări comune în domenii care contează foarte mult pentru statele „cu gândire asemănătoare”, precum reglementarea rețelelor sociale și protecția minorilor.

Fără motive pentru represalii

Metsola a minimalizat amenințările lui Trump, afirmând că UE tratează separat relațiile cu cele două state. Ea a subliniat că Uniunea Europeană nu acționează împotriva nimănui, ci se erijează în susținătoare a unei cooperări bazate pe reguli, amintind și de acordul comercial convenit vara trecută și ratificat anul acesta.

Separat, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat: „Consolidarea propusă a parteneriatului nostru nu este îndreptată împotriva nimănui, ci în sprijinul forței noastre comune.”

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