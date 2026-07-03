„Papa Leon este agent chinez”, susține miliardarul Peter Thiel, prieten cu președintele SUA Donald Trump

Un lider al business-ului mondial spune că Papa Leon este agent chinez. Acuzația incredibilă este lansată de Peter Thiel, cofondatorul companiei de software și IA, Palantir.

Papa Leon al XIV-lea este un agent comunist chinez, a spus Peter Thiel, potrivit CNN. Acuzația a fost făcută în timpul unui discurs ținut de omul de afaceri la Aspen. Investitorul miliardar a susținut că recenta solicitare a pontifului, care vizează reglementarea globală a inteligenței artificiale, amenință să submineze dominația tehnologică a SUA.

Ca urmare, Peter Thiel l-a acuzat pe Papa Leon al XIV-lea că acționează ca agent al Partidului Comunist Chinez.

Documentul papal a fost publicat în mai sub titlul „Magnifica Humanitas”. În document, șeful Vaticanului a avertizat că dezvoltarea globală a inteligenței artificiale trebuie să fie oprită și supusă unei reglementări internaționale stricte.

Thiel a susținut că directiva servește Beijingului. El a menționat că, deși cetățenii americani ar putea ține cont de îndrumările morale ale Vaticanului, conducerea chineză va ignora complet solicitarea. Pe termen mediu, acest lucru ar putea avea un impact uriaș asupra securității deoarece inteligența artificială este folosită și în cursa înarmărilor.

Acuzația făcută de Thiel a stârnit râsete în rândul publicului din Colorado. Vaticanul a refuzat să comenteze acuzațiile.

Miliardarul Peter Thiel se laudă că este prieten cu președintele SUA, Donald Trump, fiind și un susținător al acestuia, dar și cu Elon Musk.

De altfel, o fotografie apărută în dosarele Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, arată o cină din 2015 la care au participat unii dintre cei mai influenți oameni din Silicon Valley: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel.

Miliardarul deține deja cetățenie în 3 țări: născut în Germania și crescut în Statele Unite, el a primit cetățenia în Noua Zeelandă în 2011 și a aplicat pentru un pașaport în Malta în 2022.