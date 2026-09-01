Nivelul de popularitate al lui Trump a scăzut sub minimul înregistrat de Biden. Democrații își pun speranțele în alegerile de la jumătatea mandatului

Nivelul de popularitate al președintelui Donald Trump a rămas blocat la cel mai scăzut nivel din cariera sa politică, pe fondul unei nemulțumiri generale față de războiul din Iran și de politica economică a republicanului, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos care s-a încheiat luni.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:EPA/EFE

Doar 33% dintre americani apreciază modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile la Casa Albă – acesta fiind al treilea sondaj consecutiv Reuters/Ipsos în care acest procent de respondenți îi acordă președintelui o evaluare pozitivă.

Brandul politic al lui Trump pare să devină din ce în ce mai mult o povară potențială pentru Partidul Republican, care va trebui să își apere majoritățile fragile din Congres la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie.

Democrații par mult mai mobilizați înaintea scrutinului. 46% dintre respondenții care se declară democrați au spus că sunt „foarte interesați" să participe la votul din noiembrie, față de doar 31% dintre republicani.

La întrebarea cu ce partid ar vota dacă alegerile pentru Congres ar avea loc astăzi, 36% dintre alegătorii independenți au ales democrații, față de 22% care au optat pentru republicani.

Din mijlocul lunii august, popularitatea lui Trump se menține la un nivel pe care acesta l-a atins doar temporar în timpul primului său mandat prezidențial. Cifra actuală este, de asemenea, semnificativ mai mică decât cei 47% care apreciau activitatea sa la începutul celui de-al doilea mandat.

Popularitatea lui Trump a coborât chiar sub minimul înregistrat de predecesorul său democrat, Joe Biden: în octombrie 2024, activitatea lui Biden era apreciată de 35% dintre americani.

La fel ca Biden, Trump se confruntă cu o nemulțumire amplă a populației cauzată de inflația ridicată

Prețurile la benzină au crescut brusc după ce, în februarie, Trump a ordonat forțelor americane să înceapă bombardarea Iranului. Totodată, potrivit datelor Reuters/Ipsos, doar 36% dintre americani aprobă acest război.

Pe parcursul conflictului au existat perioade îndelungate de acalmie, însă în ultimele zile părțile au reluat schimbul de lovituri cu rachete. De la începutul războiului, Iranul a blocat în mare măsură una dintre rutele esențiale ale comerțului mondial cu petrol.

Aproximativ 71% dintre americani — inclusiv patru din zece republicani — dezaprobă modul în care Trump gestionează problema costului vieții.

În ultima lună, alegătorii înregistrați, chestionați de Reuters/Ipsos, au declarat, de asemenea, că Partidul Democrat are idei mai bune privind economia decât Partidul Republican. Este pentru prima dată în aproximativ un deceniu când democrații devansează republicanii la acest capitol.

Sondajul, desfășurat pe parcursul a patru zile, a cuprins 1.167 de adulți americani din întreaga țară, iar marja de eroare este de aproximativ trei puncte procentuale, în ambele sensuri.