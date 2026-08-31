Iranul urmărește în continuare găsirea unei soluții negociate pentru conflictul cu Statele Unite, a declarat luni președintele Masoud Pezeshkian, la o zi după reluarea ostilitățile pentru prima dată de la sfârșitul lunii iulie. Reluarea confruntărilor a dus la o creștere cu peste 3,5% a prețurilor petrolului.

Iranul transmite că vrea în continuare negocieri cu SUA Foto: Shutterstock

Declarațiile lui Pezeshkian au venit după ce președintele american Donald Trump a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, despre care a susținut că arată centrul petrolier iranian de pe insula Kharg distrus.

Nu există dovezi că un astfel de atac ar fi avut loc, iar un oficial american a declarat luni că armata SUA nu a vizat insula Kharg în atacurile desfășurate peste noapte. Un oficial iranian a calificat postarea lui Trump drept „ridicolă”, transmite Reuters.

Forțele americane au lovit duminică două instalații iraniene de lansare de pe insula Larak, situată la aproximativ 660 de kilometri est de Kharg, a declarat un oficial american. Ca răspuns, Iranul a atacat două baze americane din Iordania, potrivit presei iraniene.

Două persoane au fost ucise, iar alte persoane au fost rănite în atacul asupra insulei Larak, a relatat luni agenția iraniană de presă IRNA, citându-l pe guvernatorul local.

Reluarea ostilităților survine după câteva săptămâni în care administrația Trump și-a intensificat eforturile de a pedepsi Teheranul și partenerii săi de afaceri prin sancțiuni economice costisitoare, îndepărtându-se de opțiunile militare. Diplomația rămâne însă blocată.

Pezeshkian, care a discutat cu premierul indian Narendra Modi în marja unei reuniuni regionale pe tema securității desfășurate în Kârgâzstan, a acuzat Statele Unite că nu și-au respectat angajamentele asumate prin acordurile anterioare.

„Cu toate acestea, încercăm în continuare să ajungem la un acord și la o înțelegere și considerăm că prelungirea războiului nu este în interesul nimănui, nici al nostru, nici al regiunii și nici al umanității”, a declarat președintele iranian, potrivit agenției semi-oficiale iraniene Tasnim.

„Considerăm că soluția la problemele existente este dialogul și cooperarea și că trebuie folosite toate capacitățile pentru a preveni extinderea insecurității și a conflictului.”

Trump susține că insula Kharg a fost „făcută praf”

Anterior, Trump a provocat furia Iranului după ce a publicat pe platforma sa Truth Social videoclipul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, însoțit de mesajul: „Insula Kharg făcută praf!!! Președintele DJT”.

Reuters a confirmat că videoclipul, care prezintă explozii puternice, a fost cel mai probabil generat artificial, utilizând un software capabil să detecteze imagini manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Casa Albă și Departamentul american al Apărării nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii transmise în afara programului obișnuit de lucru.

Înainte de războiul declanșat prin atacurile americane și israeliene din 28 februarie, Kharg asigura aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Un atac asupra insulei ar perturba grav comerțul cu energie și ar exercita o presiune uriașă asupra economiei iraniene.

„Postările lui Trump sunt ridicole, iar situația din Kharg este calmă și normală”, a declarat luni Hamid Bovard, directorul general al companiei petroliere de stat National Iranian Oil Co.

Operațiunile petroliere nu au fost oprite, iar angajații lucrează la repararea pagubelor produse anterior și la modernizarea instalațiilor, a mai spus Bovard, într-o declarație citată de Nournews, o publicație semi-oficială apropiată de principala structură de securitate a Iranului.

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SUA acuză Iranul că pregătea amplasarea unor mine în Strâmtoarea Hormuz

Un oficial american a declarat că forțele SUA au atacat duminică instalațiile de lansare iraniene de pe insula Larak după ce „forțele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice au fost observate pregătindu-se să lanseze rachete cu mine maritime în Strâmtoarea Hormuz”.

Larak este o insulă mică situată în strâmtoare, în apropierea portului strategic iranian Bandar Abbas. Strâmtoarea Hormuz, prin care trece în mod normal o cincime din transporturile mondiale de țiței, este practic blocată de la începutul războiului.

Într-un comunicat, Comandamentul Central al SUA a transmis că a desfășurat o acțiune „limitată și precisă” împotriva forțelor Gardienilor Revoluției responsabile de amplasarea minelor, despre care a spus că reprezentau o „amenințare iminentă” în strâmtoare. Nu au fost oferite alte detalii.

Pe lângă atacarea bazelor americane din Iordania, armata iraniană a anunțat că a lovit și baza aeriană Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, în primele ore ale zilei de luni. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a respins însă informația, calificând-o drept falsă.

Ulterior, ministerul emiratez al Apărării a anunțat că forțele aeriene ale țării au interceptat o dronă provenită din Iran, care se afla deasupra apelor teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite. Nu au fost oferite alte detalii, inclusiv dacă drona a fost doborâtă.

Ministerul iranian de Externe a declarat că atacurile asupra bazelor americane din Iordania au vizat instalații folosite pentru lansarea și sprijinirea atacului asupra insulei Larak.

Semnal de alarmă în Orientul Mijlociu: Iranul își schimba conducerea și se pregătește de un război de lungă durată cu SUA

Agenția iraniană Mehr a relatat luni, citând un comunicat al Gardienilor Revoluției, că forțele iraniene au utilizat rachete de apărare antiaeriană pentru a doborî o dronă americană, care s-a prăbușit în apele Golfului.

Un superpetrolier a luat foc și a fost oprit complet după ce a fost lovit de două mine maritime în sudul Strâmtorii Hormuz, a relatat televiziunea de stat iraniană, citând un comunicat al Gardienilor Revoluției.

Washingtonul intensifică presiunea economică asupra Teheranului

Trump nu a reușit încă să atingă obiectivele pe care le-a stabilit la începutul războiului: desființarea programului nuclear iranian, limitarea capacității Iranului de a-și ataca rivalii regionali și crearea condițiilor pentru ca iranienii să își înlăture conducerea clericală.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică pentru Reuters că este probabil ca noi sancțiuni secundare să fie anunțate săptămânal, în cadrul eforturilor de exercitare a presiunii asupra Iranului. Primele măsuri se vor concentra asupra băncilor.

Uniunea Europeană a transmis luni că va continua să colaboreze cu Statele Unite și cu alte țări pentru menținerea presiunii economice asupra Iranului.

Gardienii Revoluției au afirmat că superpetrolierul cuprins de flăcări după ce a fost lovit de mine încerca să traverseze ilegal calea navigabilă, fără să ofere detalii despre navă sau echipaj, potrivit unui comunicat citat de televiziunea de stat.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că toate minele din apele internaționale ale strâmtorii au fost detonate sau îndepărtate și că Iranul a fost avertizat că orice navă care va amplasa noi mine va fi distrusă. Iranul a negat afirmația lui Trump.