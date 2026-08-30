 Tump vrea „Lacul America”, Canada ripostează cu un panou uriaș: „Va rămâne Lacul Ontario și după ce Trump nu va mai fi” | adevarul.ro
search
Duminică, 30 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Tump vrea „Lacul America”, Canada ripostează cu un panou uriaș: „Va rămâne Lacul Ontario și după ce Trump nu va mai fi”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a răspuns ironic și sfidător după ce președintele american Donald Trump a cerut autorităților federale din Statele Unite să folosească denumirea „Lacul America” pentru Lacul Ontario. Doug Ford a amplasat pe malul canadian al lacului un panou uriaș cu mesajul „Lake Ontario. Now and Always” – „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”.

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford.
Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford. Foto: captură video X/@fordnation

Panoul, care are aproximativ 7,3 metri lățime și 3,6 metri înălțime, a fost dezvelit sâmbătă, în apropiere de Grimsby, Ontario. Doug Ford a pozat în fața acestuia purtând un tricou al naționalei de fotbal a Canadei. Mesajul este afișat atât în limba engleză, cât și în franceză.

Gestul premierului provinciei vine după ordinul executiv prin care Donald Trump le-a cerut agențiilor federale americane să numească Lacul Ontario „Lacul America”.

Ford a sugerat că tentativa de schimbare a denumirii are legătură cu poziția fermă a Canadei în relația cu Statele Unite și a transmis că numele tradițional al lacului va supraviețui mandatului președintelui american.

„Mult după ce președintele Trump nu va mai fi, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a declarat Doug Ford într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Liderii canadieni îl ironizează pe Trump

Doug Ford nu este singurul oficial canadian care a reacționat la inițiativa președintelui american. Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a comparat tentativa de redenumire cu încercarea unei trupe rock care și-a depășit perioada de glorie de a readuce în atenție un hit vechi, conform News.ro.

Kinew a făcut referire și la decizia anterioară a lui Trump de a redenumi Golful Mexic drept „Golful Americii”, afirmând că președintele american încearcă să „cânte din nou hiturile” pentru baza sa electorală.

„Cred că toată lumea de aici consideră că este puțin trist și că nu este cea mai bună prestație a sa”, a spus Kinew.

Istoricul canadian Robert Bothwell a avut o reacție și mai critică, întrebându-se de ce „cea mai mare țară de pe Pământ” ar lua în serios o asemenea inițiativă. El a avertizat însă că disputa nu ar trebui privită doar ca pe o glumă, deoarece, în opinia sa, obiectivul mai larg al lui Trump este să subordoneze Canada sau chiar să o integreze în Statele Unite.

Venezuela vrea afară din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. Cum poate schimba piața mondială

La rândul său, Nelson Wiseman, profesor emerit la Universitatea din Toronto, a afirmat că Trump și-ar dori ca Ottawa să se comporte asemenea unui „stat vasal”, iar refuzul Canadei de a face acest lucru îl irită pe președintele american.

Relațiile dintre Ottawa și Washington, tot mai tensionate

Controversa privind numele Lacului Ontario are loc într-un moment deosebit de tensionat în relațiile dintre Canada și Statele Unite.

Negocierile comerciale dintre cele două țări au eșuat săptămâna trecută, guvernele de la Ottawa și Washington acuzându-se reciproc că au venit cu cerințe de ultim moment. Canada a anunțat, la rândul său, noi tarife de retorsiune, care urmează să intre în vigoare luna viitoare.

Conflictul verbal dintre Donald Trump și Doug Ford s-a intensificat în ultimele zile. Într-un interviu acordat Associated Press, premierul Ontario a declarat că fostul președinte american Ronald Reagan ar fi „dezgustat” de politica tarifară a actualei administrații.

Trump i-a răspuns numindu-l pe Ford un simplu „subaltern” al premierului canadian Mark Carney și făcând referire la fratele acestuia, Rob Ford, fost primar al orașului Toronto.

Președintele american a continuat sâmbătă să promoveze denumirea „Lacul America”, distribuind inclusiv un meme în care apar gâște canadiene desenate cu păr blond asemănător celui al lui Trump și înarmate cu puști, prezentate drept „protectoarele” lacului.

Trump a folosit în repetate rânduri hărți și denumiri geografice pentru a-și susține mesajele politice. O hartă pe care Golful Mexic apărea sub denumirea „Gulf of America” a fost expusă pentru o perioadă în Biroul Oval, iar președintele american a publicat imagini care prezintă Canada ca parte a Statelor Unite sau drept al 51-lea stat.

„Lacul Ontario”, un nume cu origini indigene

Dincolo de disputa politică, numele „Lacul Ontario” are o istorie mult mai veche decât relația dintre Canada și Statele Unite. Denumirea are origini indigene și provine dintr-un cuvânt asociat populației hurone, „oniatarí:io”, tradus prin „lac al apelor strălucitoare”, potrivit Mediafax. Provincia canadiană Ontario și-a preluat, la rândul său, numele de la lac.

Marele Șef al Națiunii Wendat, Pierre Picard, a criticat decizia administrației Trump, pe care a considerat-o o tentativă de ștergere a istoriei și identității indigene.

„Este inacceptabil pentru noi, ca națiune, să avem un președinte care poate să ne șteargă istoria, cultura și identitatea”, a declarat Picard.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
digi24.ro
image
Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 cm pe unele porțiuni, în Bulgaria. Sectorul unde a scăzut cu 7 cm
stirileprotv.ro
image
Povestea lui Cosmin Pauliuc, tânărul cercetător care a inventat „pielea artificială”. Doctorandul de la Politehnica București revoluționează domeniul bioingineriei
gandul.ro
image
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
mediafax.ro
image
Florin Tănase și Vali Crețu, excluși din lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Motivele deciziei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea lui „Pandelică”, ostașul în armură care apără Bucureștiul de rele. Are o copie „muncitorească” în mahala, lângă Obor. Autor: Alexandru Dimitriu, un mare maestru ornamentalist al României
libertatea.ro
image
Cum a ajuns o superputere ca Statele Unite să depindă atât de mult de ajutorul Finlandei în Arctica. Rusia și China, marile amenințări
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Avea un job de vis și o cunoștea toată țara, dar totul s-a schimbat după ce s-a căsătorit + ”Toate marile iubiri au un sfârșit”
digisport.ro
image
Costi Ioniță dă lovitura cu un remake după „Of, viața mea”. Cum sună piesa lansată la zeci de ani după hitul cu Adrian Minune
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Satul în care toţi localnicii folosesc acelaşi Citroen din '96. Se programează pe Telegram
observatornews.ro
image
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
cancan.ro
image
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci imediat dacă bancomatul îți reține cardul. Când îl mai poți recupera și când trebuie blocat
playtech.ro
image
Gigi Becali și Tase Becali, cele mai tari povești. „Tata mă înjura și spunea: Băi, Giogea, tu o să mori pentru bani! Ne împușcă Ceaușescu pe loc!”
fanatik.ro
image
Cum încearcă România să convingă SUA să păstreze trupe la noi în țară. „Nu vorbim doar de nevoi, ci un lucru esențial la care se uită ei acum este contribuția fiecărui stat aliat”
ziare.com
image
Mihai Stoica: ”A fost împușcat, două gloanțe în cap”
digisport.ro
image
Este legal să folosești alertele de Poliție și radar din Waze? Ce trebuie să știe toți șoferii din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 30-31 august. Zodiile care dau lovitura la final de lună, dar și nativii urmăriți de ghinion în ultimele zile din august
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
click.ro
image
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc
click.ro
image
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci
image
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu

OK! Magazine

image
Ben Affleck, o vară de coșmar. Suferința se vede pe noua lui siluetă: actorul a ajuns piele și os