Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a răspuns ironic și sfidător după ce președintele american Donald Trump a cerut autorităților federale din Statele Unite să folosească denumirea „Lacul America” pentru Lacul Ontario. Doug Ford a amplasat pe malul canadian al lacului un panou uriaș cu mesajul „Lake Ontario. Now and Always” – „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”.

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford. Foto: captură video X/@fordnation

Panoul, care are aproximativ 7,3 metri lățime și 3,6 metri înălțime, a fost dezvelit sâmbătă, în apropiere de Grimsby, Ontario. Doug Ford a pozat în fața acestuia purtând un tricou al naționalei de fotbal a Canadei. Mesajul este afișat atât în limba engleză, cât și în franceză.

Gestul premierului provinciei vine după ordinul executiv prin care Donald Trump le-a cerut agențiilor federale americane să numească Lacul Ontario „Lacul America”.

Ford a sugerat că tentativa de schimbare a denumirii are legătură cu poziția fermă a Canadei în relația cu Statele Unite și a transmis că numele tradițional al lacului va supraviețui mandatului președintelui american.

„Mult după ce președintele Trump nu va mai fi, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a declarat Doug Ford într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Liderii canadieni îl ironizează pe Trump

Doug Ford nu este singurul oficial canadian care a reacționat la inițiativa președintelui american. Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a comparat tentativa de redenumire cu încercarea unei trupe rock care și-a depășit perioada de glorie de a readuce în atenție un hit vechi, conform News.ro.

Kinew a făcut referire și la decizia anterioară a lui Trump de a redenumi Golful Mexic drept „Golful Americii”, afirmând că președintele american încearcă să „cânte din nou hiturile” pentru baza sa electorală.

„Cred că toată lumea de aici consideră că este puțin trist și că nu este cea mai bună prestație a sa”, a spus Kinew.

Istoricul canadian Robert Bothwell a avut o reacție și mai critică, întrebându-se de ce „cea mai mare țară de pe Pământ” ar lua în serios o asemenea inițiativă. El a avertizat însă că disputa nu ar trebui privită doar ca pe o glumă, deoarece, în opinia sa, obiectivul mai larg al lui Trump este să subordoneze Canada sau chiar să o integreze în Statele Unite.

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La rândul său, Nelson Wiseman, profesor emerit la Universitatea din Toronto, a afirmat că Trump și-ar dori ca Ottawa să se comporte asemenea unui „stat vasal”, iar refuzul Canadei de a face acest lucru îl irită pe președintele american.

Relațiile dintre Ottawa și Washington, tot mai tensionate

Controversa privind numele Lacului Ontario are loc într-un moment deosebit de tensionat în relațiile dintre Canada și Statele Unite.

Negocierile comerciale dintre cele două țări au eșuat săptămâna trecută, guvernele de la Ottawa și Washington acuzându-se reciproc că au venit cu cerințe de ultim moment. Canada a anunțat, la rândul său, noi tarife de retorsiune, care urmează să intre în vigoare luna viitoare.

Conflictul verbal dintre Donald Trump și Doug Ford s-a intensificat în ultimele zile. Într-un interviu acordat Associated Press, premierul Ontario a declarat că fostul președinte american Ronald Reagan ar fi „dezgustat” de politica tarifară a actualei administrații.

Trump i-a răspuns numindu-l pe Ford un simplu „subaltern” al premierului canadian Mark Carney și făcând referire la fratele acestuia, Rob Ford, fost primar al orașului Toronto.

Președintele american a continuat sâmbătă să promoveze denumirea „Lacul America”, distribuind inclusiv un meme în care apar gâște canadiene desenate cu păr blond asemănător celui al lui Trump și înarmate cu puști, prezentate drept „protectoarele” lacului.

Trump a folosit în repetate rânduri hărți și denumiri geografice pentru a-și susține mesajele politice. O hartă pe care Golful Mexic apărea sub denumirea „Gulf of America” a fost expusă pentru o perioadă în Biroul Oval, iar președintele american a publicat imagini care prezintă Canada ca parte a Statelor Unite sau drept al 51-lea stat.

„Lacul Ontario”, un nume cu origini indigene

Dincolo de disputa politică, numele „Lacul Ontario” are o istorie mult mai veche decât relația dintre Canada și Statele Unite. Denumirea are origini indigene și provine dintr-un cuvânt asociat populației hurone, „oniatarí:io”, tradus prin „lac al apelor strălucitoare”, potrivit Mediafax. Provincia canadiană Ontario și-a preluat, la rândul său, numele de la lac.

Marele Șef al Națiunii Wendat, Pierre Picard, a criticat decizia administrației Trump, pe care a considerat-o o tentativă de ștergere a istoriei și identității indigene.

„Este inacceptabil pentru noi, ca națiune, să avem un președinte care poate să ne șteargă istoria, cultura și identitatea”, a declarat Picard.