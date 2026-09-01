 Administrația Trump intenționează să aloce 4 milioane de dolari pentru presa de dreapta din Europa | adevarul.ro
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Administrația Trump intenționează să aloce 4 milioane de dolari pentru presa de dreapta din Europa

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Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să aloce 4 milioane de dolari pentru sprijinirea unor organizații media de dreapta din Europa, potrivit agenției Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:EPA/EFE

Finanțarea ar face parte dintr-un pachet de cel puțin 25 de milioane de dolari destinat organizațiilor neguvernamentale care promovează valori conservatoare în Europa.

Finanțare pentru „libertatea de exprimare”

Potrivit unor surse citate de Reuters, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) din cadrul Departamentului de Stat al SUA susține că fondurile urmăresc consolidarea relațiilor transatlantice și promovarea libertății de exprimare.

Planurile sunt anunțate într-un moment în care mai multe țări europene se pregătesc pentru alegeri în următorii doi ani, iar administrația Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru formațiuni europene populiste de dreapta și de extremă dreapta.

Surse familiare cu planurile, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat că Departamentul de Stat a informat Congresul pe 21 august cu privire la intenția de a aloca fondurile.

Din suma de 4 milioane de dolari, 3 milioane de dolari ar urma să fie destinate unui program care să documenteze și să analizeze ceea ce proiectul descrie drept „recul democratic” în Europa, în contextul migrației în masă și ilegale, al situației presei independente și al inițiativelor legislative ale organizațiilor supranaționale.

Alte 1 milion de dolari ar urma să finanțeze crearea unui consorțiu de jurnaliști independenți care să relateze despre teme precum suveranitatea națională, drepturile naturale și libertatea religioasă în Europa, potrivit surselor citate.

Reuters precizează că nu a putut stabili ce organizații sau jurnaliști ar putea beneficia de aceste granturi.

Departamentul de Stat: nu finanțăm partide politice

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă nu finanțează partide politice.

Administrația Trump, a adăugat acesta, rămâne angajată în promovarea democrației și protejarea drepturilor omului la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Potrivit a trei persoane familiarizate cu măsurile, aprobarea finală a finanțării este așteptată până la sfârșitul lunii septembrie.

Relațiile administrației Trump cu Europa

Planurile privind finanțarea presei europene apar pe fondul unor relații tot mai tensionate între administrația Trump și unele guverne europene, dar și al sprijinului exprimat de președintele american pentru anumite partide populiste de dreapta și de extremă dreapta.

La sfârșitul lunii iulie, Trump a comentat criza migrației din enclava spaniolă Ceuta, folosind situația pentru a-i avertiza pe americani cu privire la consecințele migrației ilegale.

Separat, presa a relatat că administrația Trump analizează posibilitatea de a amâna sau bloca numirea noului ambasador al Franței la Washington, pe fondul criticilor publice formulate de Paris la adresa pozițiilor administrației americane în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

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