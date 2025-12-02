Negocierile din Florida nu aduc rezultate: Kievul refuză să cedeze Donbasul, iar Kremlinul nu dă semne de compromis — ABC News

Întâlnirea desfășurată pe 30 noiembrie în Florida, unde reprezentanți ai Ucrainei și ai Statelor Unite au discutat despre arhitectura de securitate postbelică, s-a încheiat fără progres în punctele esențiale. ABC News citează o sursă familiarizată cu discuțiile, care descrie atmosfera negocierilor drept „blocată” pe dosarele-cheie.

Potrivit sursei, agenda de la Miami a inclus trei subiecte sensibile: garanțiile de securitate pentru Ucraina, soarta activelor ruse înghețate în valoare de miliarde de dolari și posibilitatea organizării unor alegeri în condiții de război. În privința activelor înghețate, interlocutorul ABC subliniază că acesta este „dosarul central” pentru Moscova.

În ceea ce privește solicitarea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriile neocupate din Donbas, jurnaliștii notează că nu s-a înregistrat niciun avans. Rusia, potrivit aceleiași surse, nu este dispusă să discute vreun armistițiu, iar Kievul respinge ferm orice compromis teritorial.

Perspectivele unui acord sunt, în evaluarea ABC News, minime. Vladimir Putin a transmis deja săptămâna trecută, prin declarații dure, că nu intenționează să renunțe la condițiile sale: retragerea armatei ucrainene de pe teritoriile revendicate de Moscova și excluderea unor negocieri directe cu președintele Volodimir Zelenski, considerate „lipsite de sens”. Kremlinul pare convins că avansul militar actual îi permite să aștepte până când Kievul va ceda.

După discuțiile din Florida, Zelenski a recunoscut public că rămân de rezolvat „lucruri complicate”, fără a le detalia.

Publicația Axios relatase anterior că SUA își propuneau clarificarea a două puncte în cadrul întâlnirii de la Miami: problema teritoriilor și garanțiile de securitate. Potrivit acelorași informații, Kremlinului ar urma să-i fie prezentat un plan de pace în cursul zilei de marți.