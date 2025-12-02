Witkoff merge la Moscova cu planul de pace rescris de SUA și Ucraina. Așteptări mari la Washington, neliniște în capitalele europene

search
Marți, 2 Decembrie 2025
Război în Ucraina
Publicat:
A șasea vizită la Moscova, marți, a trimisului diplomatic al SUA Steve Witkoff, este urmărită cu neliniște de capitalele europene, dar și la Washington. Acesta vine la Moscova cu un plan de pace simplificat, negociat între timp de SUA și Ucraina, și care lasă deoparte cele mai sensibile puncte. Însă în timp ce așteptările privind deblocarea procesului de pace sunt uriașe în administrația Trump, mulți analiști sunt de părere că Rusia va pune din nou din așteptare SUA, în acord cu ritmul Moscovei, se arată într-o analiză Kyiv Post.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Iurii Boieciko, directorul general al organizației Hope For Ukraine, cu sediul în SUA e de părere că și de data asta misiunea oferită lui Witkoff va fi probabil o „pierdere de vreme”, ținând cont de faptul că fostul magnat imobiliar nu a reușit în niciuna din vizitele anterioare „să producă progrese tangibile”, Rusia folosindu-se de fiecare dată de oportunitate pentru a „câștiga timp”.

Cum Putin are același obiectiv strategic de a lua toată Ucraina, orice plan de pace care ar rezulta din astfel de discuții, este doar „o manevră tactică pe termen scurt, nu un angajament autentic de a pune capăt războiului”.

Un plan restrâns la 19 puncte care nu clintește Moscova

Chiar și în varianta redusă în care „chestiunile dificile” au fost puse în paranteză, Moscova nu a dat semne de flexibilizare privind noul plan, insistând în continuare asupra concesiilor teritoriale, a restricțiilor asupra armatei Ucrainei și a renegocierii rolului NATO în Europa, apreciază Stephen Sestanovich, cercetător senior pentru studii rusești și eurasiatice la Consiliul pentru Relații Externe.

Este evaluarea pe care o fac mulți alți observatori din Washington.

Astfel, în ciuda faptului că SUA au trimis un negociator preferat de Rusia, acesta nu a reușit să schimbe poziția Moscovei „în privința a nimic”, a comentat un diplomat european de rang înalt pentru Kyiv Post.

Scenariul de care se tem cei mai mulți este inconfortabil: Vladimir Putin va discuta, dar nu pentru că dorește pace.

Moscova se arată dornică de discuții, dar această disponibilitate are un preț: un proces de pace într-un format „diplomatic normal”: comitete, discuții tehnice, grupuri de lucru, și anume o structură prin care Rusia să aibă posibilitatea să negocieze în gol, termenii săi fiind aceeași.

Putin are și un al doilea obiectiv, potrivit analiștilor: restabilirea dialogului SUA-Rusia pe teme strategice mai ample – Arctica, apărarea antirachetă, securitatea europeană – unde chiar și o angajare simbolică cu un președinte american îi oferă statura globală pe care o dorește.

Acest prestigiu, susține Graham, rămâne una dintre sursele de influență cele mai puțin utilizate de Washington, subliniază Thomas Graham, fost asistent special al președintelui George W. Bush.

Miezul neliniștii capitalelor europene: mesagerul greșit, în cel mai periculos moment al războiului

„Trimiterea unui emisar cu experiență diplomatică limitată și o tendință cunoscută de a opera în afara protocoalelor tipice nu face decât să împuternicească Moscova”, avertizează Boieciko, directorul general al organizației Hope For Ukraine.

Un astfel de demers permite Kremlinului să inunde terenul cu inițiative „care, în cele din urmă, nu schimbă nimic”. Mai mult, aceste greșeli subminează credibilitatea poziției Washingtonului, sporind în același timp anxietatea la Kiev și pe flancul estic al NATO.

Moscova știe exact cum să exploateze această dinamică: într-o vizită anterioară, Witkoff a fost nevoit să aștepte opt ore înainte de a-l vedea pe Putin – o demonstrație de putere de manual deghizată în diplomație, scrie Kyiv Post.

Europa insistă asupra relevanței în negocieri

În timp ce Washingtonul își face griji cu privire la următorul eșec al lui Witkoff, guvernele europene se luptă să consolideze securitatea Kievului.

Unele capitale discută deschis despre posibilitatea, cândva tabu, a desfășurării de trupe europene în vestul Ucrainei – un pas despre care susțin că ar putea fi singura modalitate de a compensa concesiile pe care Trump ar putea presa Kievul să le accepte în alte privințe.

Totuși, așa cum avertizează Liana Fix, cercetător senior pentru Europa la CFR, chiar și aceste mișcări sunt interpretate greșit. Nu există nicio garanție semnificativă, în stilul Articolului 5, de tipul celei oferite de NATO.

Iar presupusa disponibilitate a Rusiei de a tolera potențiala aderare a Ucrainei la UE este o denaturare: Moscova presupune că UE nu va reuși niciodată să integreze Ucraina – și consideră aderarea la UE ca fiind inutilă fără NATO.

Devenite însă cel mai mare susținător financiar al Ucrainei, capitalele UE și NATO insistă că nu vor accepta să mai fie excluse din jocul diplomatic final al războiului.

Propunerile inițiale ale echipei Trump au declanșat alarme în întreaga Europă, unul dintre acestea fiind punctul care poziționa SUA ca mediator între NATO și Rusia, o mișcare de care statele din prima linie se tem că ar putea submina misiunea fundamentală de descurajare a NATO.

Manipularea negocierilor

Fix lansează și un alt avertisment: bucla recurentă - negocieri, Rusia dezamăgește, Washingtonul escaladează, Congresul răspunde cu sancțiuni - erodează încrederea europeană în NATO. Fiecare ciclu, susține ea, „permite Rusiei să năruie” încrederea în angajamentul american.

Sestanovich face o evaluare tranșantă: Trump s-ar putea să nu realizeze că este păcălit. Rusia, avertizează el, „îl atrage în viziunea ei”. Casa Albă trebuie să înceteze să se imagineze ca un mediator și, în schimb, să se comporte ca o parte interesată care susține Ucraina.

Numai atunci poate Washingtonul să reseteze echilibrul puterii și să iasă din „seria nesfârșită de conversații Witkoff-Dmitriev” care creează mișcare fără impuls.

Boieciko întărește acest punct de vedere: atâta timp cât Moscova îl poate manipula pe trimisul SUA, procesul va rămâne blocat.

Nimeni nu se așteaptă ca întâlnirea lui Witkoff să producă un progres. Nici analiștii. Nici europenii. Nici Kievul.

Este puțin probabil ca Putin să accepte sau să respingă complet planul. În schimb, va insista asupra unor discuții tehnice și va testa răbdarea lui Trump la un proces diplomatic lent.

Europa va lupta pentru ca Ucraina să nu fie învinovățită dacă lucrurile se destramă. Ucraina va încerca să evite să fie prezentată drept obstrucționistă.

Și, așa cum prezice Fix, „peste două sau trei săptămâni”, capitalele occidentale se vor afla probabil exact în același punct: frustrate de Rusia, dezbătând noi sancțiuni și îngrijorându-se cu privire la credibilitatea pe termen lung a NATO.

În acest câmp minat geopolitic intră Steve Witkoff – loial lui Trump, magnat imobiliar și cel mai improbabil om de contact pentru cea mai mare provocare diplomatică a războiului.

Trump vrea o victorie rapidă. Putin vrea legitimitate și timp. Europa vrea asigurarea că nu va fi marginalizată. Iar Ucraina își dorește un lucru mai presus de toate: să nu fie învinovățită dacă toate acestea se vor prăbuși.

„Până când Rusia nu va semnala o dorință reală de a negocia – fără jocuri de putere, fără amânări – această a șasea vizită față în față nu va fi decât o oportunitate foto pentru Moscova”, conchide Boieciko.

Rusia

