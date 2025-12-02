Serviciul rus de Informații Externe acuză Franța că s-ar pregăti să intervină direct în războiul din Ucraina, inclusiv prin companii militare private

Serviciul de Informații Externe al Rusiei susține că Franța ar plănui să se implice direct în războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Parisul ar căuta modalități de participare activă la conflict, inclusiv prin intermediul unor companii militare private.

„Franța abia așteaptă să-și trimită trupele în Ucraina”, susține Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR), afirmând că deține informații potrivit cărora Parisul analizează scenarii concrete de implicare militară. Un argument invocat este decretul guvernamental francez nr. 2025-1030, adoptat pe 31 octombrie 2025, care permite utilizarea companiilor militare private pentru a acorda ajutor „unei țări terțe aflate într-o situație de conflict armat”.

Oficialii ruși spun că este „evident” pentru orice observator că țara vizată ar fi Ucraina.

În comunicatul său, SVR susține că Ucraina nu reușește să intercepteze eficient atacurile aeriene rusești, în ciuda grupurilor mobile de apărare aeriană și a avioanelor F-16 primite de la aliați.

Totodată, Moscova afirmă că utilizarea de către Kiev a tehnicii militare franceze, inclusiv avioanele Mirage, ar necesita personal cu pregătire avansată, ceea ce ar deschide calea pentru angajarea unor companii militare private străine.

„Kievul va avea nevoie de companii militare private străine, echipate cu armament occidental modern, în special francez”, transmite SVR, potrivit agenției ruse Tass.

Rusia avertizează însă că, dacă astfel de companii ar intra pe teritoriul Ucrainei, acestea ar fi considerate o participare directă a Franței la război și ar deveni „ținte legale prioritare” pentru armata rusă.

„Prezența în Ucraina a companiilor militare private franceze, denumite modest în decretul menționat „operatori de referință” ai Ministerului Apărării, va fi considerată de Moscova ca o participare directă a Franței la acțiunile militare împotriva Rusiei. În consecință, companiile militare private franceze vor deveni ținta legală prioritară a Forțelor Armate ale Federației Ruse”, a mai declarat SVR.