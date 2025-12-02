Pe cine trimite Trump la negocieri cu Putin: Kushner și Witkoff, apropiați ai președintelui, în misiune diplomatică neconvențională

Administrația președintelui american Donald Trump accelerează eforturile pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, recurgând la metode „nestandard” de diplomație.

Marți, 2 decembrie, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, vor călători la Moscova pentru a se întâlni cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin. Președintele SUA îi consideră „cei mai eficienți” mediatori ai săi, capabili să contribuie la procesul de obținere a păcii în Ucraina, scrie CNN.

De ce Witkoff și Kushner?

Witkoff și Kushner au fost, la un moment dat, „reprezentanții cheie” ai Washingtonului în negocierile care au dus la armistițiul dintre Israel și Hamas.

Jared Kushner, care nu deține un rol oficial în guvernul american, a fost implicat recent în delegația americană pentru negocieri cu oficiali ucraineni și revine acum ca persoană-cheie în procesul diplomatic, alături de Witkoff.

Surse apropiate președintelui american susțin că Kushner se bucură de „încredere deplină” din partea lui Trump, care îl consideră „partenerul său de încredere” în afacerile de politică externă.

„Ucrainenii cred că Trump îl vede pe Kushner ca pe un candidat care se va apropia de victorie. Ei speră ca Jared să poată reduce diferența, lucrează cu administrația în această privință, dar nu cred că situația este la final”, a declarat o sursă apropiată de partea ucraineană, potrivit focus.

În octombrie, Kushner și Witkoff s-au întâlnit cu omul de afaceri rus Kirill Dmitriev, considerat un „mediator viabil” tocmai datorită legăturilor strânse cu Putin, deși nu este un diplomat clasic și se află sub sancțiuni internaționale.

Ulterior, a apărut planul controversat în 28 de puncte, despre care Casa Albă a precizat că a fost pregătit de Witkoff și senatorul Marco Rubio și că rămâne supus ajustărilor. Rubio a afirmat ulterior că au existat „progrese substanțiale”, însă o decizie finală nu a fost încă luată.

La negocieri a participat, de asemenea, și secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, potrivit CNN.

Casa Albă și-a exprimat optimismul privind întâlnirea de la Moscova.

„Punem punctele pe hârtie. Aceste puncte au fost acceptate în detaliu. Dar în ceea ce privește detaliile, voi lăsa negociatorii să negocieze. Dar ne simțim destul de bine și sperăm că acest război se va încheia în sfârșit”, a declarat, pe 1 decembrie, secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt.