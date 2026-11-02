 NATO se teme că Trump ar putea lua o decizie radicală după alegerile din SUA. Ce riscă Europa | adevarul.ro
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NATO se teme că Trump ar putea lua o decizie radicală după alegerile din SUA. Ce riscă Europa

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Țările membre NATO se pregătesc pentru un scenariu considerat cel mai nefavorabil în perspectiva alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA, programate marți.

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Aliații europeni se tem de ce ar putea face Trump dacă republicanii pierd alegerile Foto: AFP

Aliații europeni se tem că o înfrângere a republicanilor l-ar putea determina pe președintele Donald Trump să își intensifice semnificativ atacurile la adresa Alianței Nord-Atlantice, au declarat pentru POLITICO cinci diplomați NATO, care au solicitat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre acest subiect sensibil.

Temerea lor este că, dacă va fi împiedicat de Congres să își promoveze agenda internă, Trump ar putea încerca să își consolideze moștenirea în materie de politică externă, domeniu în care are mai multă libertate de acțiune, în calitate de comandant suprem al armatei americane. Acest lucru ar putea însemna retragerea din Europa a altor câteva mii de militari americani, au declarat trei dintre diplomați.

Trump ar putea folosi politica externă pentru a-și consolida moștenirea

„De obicei, președinții aflați în ultima parte a mandatului reacționează printr-un amestec de exprimare a frustrărilor și aventurism în politica externă”, a declarat un oficial european de rang înalt din domeniul apărării. Atacarea NATO „pare să fie o componentă constantă a viziunii lui Trump asupra lumii”.

Olivia Wales, secretar de presă adjunct la Casa Albă, a declarat pentru POLITICO că „președintele Trump a făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva”, invocând reușitele acestuia în obținerea acordului aliaților pentru creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB până în 2035, consolidarea prezenței militare americane în Groenlanda și eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Rusia la scară largă în Ucraina.

Totuși, Trump „rămâne ferm pe poziția că aliații noștri din NATO ar fi trebuit să fie alături de Statele Unite” în războiul din Iran, a spus ea, adăugând: „Președintele nu va accepta niciodată declinul controlat al Occidentului și va continua să promoveze fără scuze interesele noastre, atât pe plan intern, cât și în străinătate”.

Democrații sunt considerați favoriți să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților și ar putea obține, de asemenea, controlul Senatului. În același timp, rata de aprobare a lui Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în cazul său.

Temerile reflectă amplificarea tensiunilor transatlantice, după întreruperea de către SUA a serviciilor de internet prin satelit Starlink pentru Ucraina și reluarea apropierii dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor intermediare.

Noi atacuri la adresa NATO ar reprezenta o lovitură suplimentară pentru Alianță, într-un moment în care Rusia își intensifică operațiunile de sabotaj și așa-numitul război hibrid pe teritoriul Europei.

„Ar putea fi foarte furios”, a declarat unul dintre diplomații NATO. În acest caz, „va fi foarte dur”.

Retragerea trupelor americane din Europa, în centrul îngrijorărilor

Principala sursă de îngrijorare este evaluarea prezenței forțelor americane în Europa, care urmează să fie finalizată până în decembrie. Dacă Trump va fi împiedicat să își promoveze agenda legislativă pe plan intern, ar putea încerca să extindă considerabil retragerea trupelor americane, pentru a-și mobiliza susținătorii din mișcarea MAGA, au declarat trei dintre diplomați.

Președintele american ar putea, de asemenea, să condiționeze menținerea prezenței militare a SUA pe continent de acceptarea de către europeni a unui acord de pace pentru Ucraina susținut de Washington, a declarat Oana Lungescu, fost oficial NATO și cercetător asociat la institutul de analiză Royal United Services Institute.

„Există riscul ca toate aceste aspecte - evaluarea dispozitivului militar american, Ucraina, ordinea de securitate europeană - să fie cumva tratate ca parte a unui acord mult mai amplu cu Putin”, a spus ea, „creând o situație extrem de periculoasă pentru securitatea Europei”.

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Potrivit diplomaților, Trump ar putea decide și reducerea contribuțiilor SUA la bugetul comun al Alianței, limitarea programului de achiziții de armament pentru Ucraina susținut de NATO, cunoscut sub numele de PURL, precum și aprofundarea relațiilor cu Rusia.

O înfrângere electorală ar putea produce schimbări și la Pentagon

O înfrângere majoră a republicanilor ar putea aduce schimbări importante și la Pentagon, cu efecte în lanț asupra planurilor aflate în prezent în pregătire la nivelul instituției.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a devenit o figură profund nepopulară în Congres, în special din cauza refuzului său de a prezenta parlamentarilor informări periodice despre bugete și operațiuni, mai ales în cazul democraților.

Această lipsă de popularitate a alimentat speculațiile potrivit cărora Hegseth ar putea părăsi funcția în urma unei înfrângeri electorale zdrobitoare a lui Trump. Unul dintre motive este că un Congres controlat de democrați ar putea declanșa anchete privind decizia lui Hegseth de a-i demite fără justificare pe zeci de generali și amirali, precum și privind evoluția tot mai dificilă a războiului cu Iranul.

Audierile și investigațiile l-ar pune pe Hegseth și echipa sa într-o poziție dificilă și ar putea provoca situații stânjenitoare pentru administrația americană.

Dacă Hegseth ar părăsi funcția, Pentagonul ar intra într-o perioadă de tranziție, ceea ce ar putea amâna cu săptămâni sau chiar luni orice decizie privind retragerea trupelor americane din Europa.

Cât de mult ar putea limita Congresul deciziile lui Trump

Teoretic, o majoritate democrată atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat ar putea limita libertatea de acțiune a lui Trump inclusiv în materie de politică externă și apărare, chiar dacă legislația americană prevede în prezent un prag minim de 76.000 de militari care trebuie menținuți în Europa.

Totuși, este puțin probabil ca aceste limite privind numărul trupelor să reziste unei verificări juridice, iar Trump a demonstrat deja că este dispus să ignore deciziile instanțelor, a declarat Jennifer Kavanagh, cercetător principal la institutul de analiză Defense Priorities.

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„Administrația Trump a ignorat în mod repetat indicațiile Congresului privind alocarea fondurilor, cheltuind bani pentru activități pe care ramura legislativă nu le-a autorizat”, a spus aceasta.

Dacă Trump ar decide să extindă semnificativ retragerea forțelor americane, Europa ar întâmpina cele mai mari dificultăți în înlocuirea unor capacități precum cele de război electronic, sistemele de apărare antiaeriană, sprijinul pentru informații și recunoaștere, realimentarea aeronavelor în aer și anumite tipuri de logistică, a explicat Kavanagh.

Unii aliați nu cred că Trump va lovi decisiv NATO

Alți oficiali europeni sunt mai sceptici în privința posibilității ca Trump să adopte măsuri radicale împotriva NATO.

„Am avut în permanență speculații despre Trump... că va ieși din NATO. Până acum, acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat pentru POLITICO ministrul muntenegrean al Apărării, Dragan Krapović.

„Congresul este cel care ia decizia, decizia finală privind reducerea numărului de trupe din Europa”, a adăugat acesta.

Un al șaselea diplomat NATO a avut însă o abordare mult mai rezervată în privința posibilității de a anticipa deciziile președintelui american.

„Pentru a face presupuneri cu șanse mari de a se adeveri, ai nevoie de un obiect de analiză care ia decizii raționale. Nu cred că ne aflăm în această situație în cazul actualului președinte al SUA”, a declarat diplomatul.

NATO și Departamentul american al Apărării nu au răspuns solicitărilor POLITICO de a comenta informațiile.

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