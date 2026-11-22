Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, susține că arbori perfect sănătoși din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița au fost marcați în mod eronat ca fiind uscați, pentru a putea fi exploatați în baza unei licitații organizate de Primăria Lăpușnicu Mare, condusă de un primar PSD. Licitația a fost anulată după ce Garda Forestieră a verificat situația în teren și a constatat că arborii erau sănătoși, potrivit USR.

Garda Forestieră a verificat situația în teren. Foto: colaj Facebook/Stop Defrișărilor

„În Parcul Naţional Cheile Nerei am descoperit zone în care erau marcaţi arbori perfect sănătoşi, declaraţi uscaţi pentru a putea fi scoşi la licitaţie şi exploataţi. Şi nu o spunem doar noi, o spune chiar Garda Forestieră, care a mers în teren, a verificat arborii după ce a aflat de acest caz şi a constatat foarte clar că erau perfect sănătoşi. Drept urmare, licitaţia a fost anulată în totalitate”, a declarat Diana Buzoianu, în timpul unei vizite în județul Caraș-Severin, conform comunicatului remis Agerpres.

Firmele participante la licitație ar fi fost administrate de rude prin alianță ale lui Alfred Simonis

Fostul ministru a Mediului a atras atenția și asupra legăturilor dintre firmele care au participat la licitația pentru lucrările de tăiere din pădurile aflate în proprietatea Primăriei Lăpușnicu Mare și familia președintelui PSD al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

Potrivit Dianei Buzoianu, la procedură s-au înscris două firme, iar una dintre ele a câștigat la o diferență de un leu. Ulterior, susține aceasta, s-a constatat că firmele erau gestionate de tată și fiu, care ar fi rude prin alianță cu Alfred Simonis: o firmă gestionată de unchiul prin alianță, cealaltă de vărul prin alianță al acestuia.

„Atunci când ai o comoară naţională în mijlocul căreia se marchează arbori sănătoşi ca să se facă un pic de profit în buzunarul unor baroni locali, trebuie să ne punem întotdeauna întrebarea: cine câştigă din asta? Şi, bineînţeles, e vorba de PSD”, a afirmat Diana Buzoianu.

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USR anunță că va continua să semnaleze neregulile din teritoriu

Diana Buzoianu a mai susținut că trecerea USR în opoziție nu va împiedica partidul să semnaleze problemele din administrația locală și națională. Buzoianu a afirmat că reprezentanții formațiunii vor continua să meargă pe teren și să aducă în atenția publică neregulile pe care le identifică.

La rândul său, deputatul USR de Caraș-Severin, Andrei Plujar, a acuzat că bogățiile naturale ale județului sunt exploatate ilegal de grupuri de interese politice, în timp ce populația este menținută într-o stare de sărăcie.

„Noi am fost însă mai în profunzime în pădurile din Caraş-Severin, unde am văzut şi partea mai puţin plăcută a judeţului nostru, care nu se vede de la şosea şi este greu accesibilă, de unde bogăţiile acestui judeţ sunt exploatate ilegal şi de unde baronii locali din Caraş-Severin, dar şi baronii zonali din Banat îşi fac averile şi ne duc pe noi într-o situaţie de sărăcie”, a declarat deputatul Andrei Plujar.