În timp ce circulația este restricționată pe mai multe poduri avariate de atacurile rusești, locuitorii Kievului încearcă să se adapteze, iar autoritățile pregătesc construirea unor poduri plutitoare, în eventualitatea unor noi atacuri.

Foto: Facebook/s.hrynkevych

„Și ce dacă este o gaură? Podul nu s-a prăbușit. Trebuie să știi câte ceva despre construcția podurilor”, spune Mykola, în vârstă de 65 de ani, aflat la volanul unui autobuz pe jumătate plin, care se îndreaptă spre vest, pentru The Guardian.

Mykola așteaptă să traverseze cu microbuzul de 20 până la 24 de ori pe zi, porțiunile de pe Podul de Nord din Kiev unde au apărut gropi în urma unui atac cu rachete balistice rusești de marți.

Autobuzele sunt acum singurele mijloace de transport motorizate autorizate să traverseze podul, de obicei aglomerat și prevăzut cu mai multe benzi.

Pe sensul către centrul orașului, acestea trebuie însă să ocolească zonele în care asfaltul a fost distrus, folosind singura bandă încă funcțională.

„Ar fi foarte greu să distrugi podul”

Mykola conduce o marșrutka, un microbuz privat ai cărui șoferi sunt cunoscuți la Kiev pentru stilul agitat de condus și pentru faptul că încasează banii în timp ce vorbesc sau fumează.

O călătorie costă aproximativ 50 de eurocenți, iar unul dintre pasageri îl ajută, de regulă, să strângă banii și să dea restul.

„Ar fi foarte greu să distrugi podul. Ar fi nevoie de un număr foarte mare de rachete, iar dacă una sau două îl lovesc, nu ar fi sfârșitul lumii”, continuă Mykola. Până la prânz, gropile fuseseră astupate, probabil pentru a nu-i neliniști pe pasageri.

Rusia atacă podurile din Kiev încă de la începutul lunii octombrie, încercând să izoleze centrul orașului de zona rezidențială din est.

În urma unor noi lovituri, mai multe poduri au fost avariate sau au ajuns sub restricții de circulație, iar primarul Vitali Kliciko le-a recomandat locuitorilor să evite deplasările cu mașina. Autoritățile pregătesc și construirea a opt poduri plutitoare de pontoane, în cazul agravării situației.

Podul din Nordul capitalei are „o structură solidă și poate fi reparat”

Dmytro Bespalov, expert în planificarea transporturilor la Universitatea Națională de Construcții și Arhitectură din Kiev, a explicat că un pod suspendat precum cel de Nord este dificil de distrus.

Acesta are „o structură solidă și poate fi reparat în multe privințe”, ceea ce înseamnă că avariile pot fi, de regulă, remediate. Deși carosabilul prezintă gropi, structurile de susținere nu au fost afectate până acum, a adăugat specialistul.

Expertul avertizat că Kievul ar putea deveni vulnerabil în cazul unor atacuri masive asupra podurilor, deoarece orașul nu dispune de suficiente traversări peste Nipru.

El a amintit că, în 2021, capitala Ucrainei ocupa locul al treilea în Europa în clasamentul aglomerației rutiere, după Istanbul și Moscova.

O preocupare deosebită o reprezintă alternativa podurilor plutitoare. Acestea pot susține un trafic mult mai redus.

„Ar fi nevoie de 20 de poduri de pontoane pentru a asigura jumătate din capacitatea actuală. Nu cred că ar fi posibilă utilizarea pontoanelor în timpul unei alerte roșii (de atac cu rachete) sau galbene (de atac cu drone)”, a explicat Bespalov.

„Cel mai important este să nu disperăm”

La prima stație aglomerată de autobuz de pe malul stâng al râului, Nataliya, în vârstă de 40 de ani, și Iryna, de 39 de ani, spun că nu se tem să traverseze Podul de Nord.

„Cel mai important este să treci de primele 24 de ore petrecute acasă, după disconfortul inițial, iar apoi ne vom adapta”, a spus Nataliya, specialistă în relații cu clienții.

Iryna a adăugat: „Dacă începem să disperăm, exact asta își doresc ei. Un pod poate fi construit. Cel mai important este ca, atunci când are loc atacul, să nu se afle civili sau militari în apropiere. Este doar beton, atât. Fie îl vor repara, fie vor găsi o altă soluție.”

Locuitorii rămași în Kiev încearcă să se adapteze întreruperilor de curent și lipsei încălzirii, preferând să gestioneze problemele pe măsură ce apar, în ciuda atacurilor zilnice.

Oleksandr, un muncitor în construcții de 42 de ani, spune că el și soția sa ar pleca la părinții acesteia dacă podurile capitalei ar fi distruse.

„Le-am cumpărat un generator, au propria fântână cu apă. Am săpat-o încă din timpul războiului. Înainte aveau încălzire pe gaz, dar am transformat sistemul pentru a funcționa cu lemne. Ne pregătim”, a spus el.